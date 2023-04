Mario Götze blickt vor BVB-Rückkehr zurück – „Ist schon bitter“

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Mario Götze dem BVB das zweite und wohl letzte Mal den Rücken kehrte. Nun steht die große Rückkehr an. Mit Eintracht Frankfurt gastiert er in seinem einstigen Wohnzimmer.

Vor dem Wiedersehen blickt Mario Götze jetzt auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurück – und auch auf die unbefriedigenden letzten Wochen. Denn die Star-Verpflichtung wurde zuletzt zum Gesicht der Frankfurter Krise.

Mario Götze blickt auf BVB-Zeit zurück

Einen herzlichen Empfang der BVB-Fans dürfte Götze nicht erwarten. Zu unschön waren die beiden Abgänge. 2013 schockte er ganz Dortmund mit seinem Bayern-Wechsel, war in Ruhrgebiet fortan eine „Persona non grata“. Die, die ihm bei seiner Rückkehr verziehen, vergraulter er erneut.

Magere Leistungen, Tiktok-Kapriolen und Wucher-Forderungen, die die Vertragsgespräche platzen ließen. Der zweite unwürdige Abschied war die Folge, nach Wochen als Bankdrücker gabs im coronabedingt leeren Stadion einen Blumenstrauß und einen Händedruck, das wars.

„Für mich persönlich war’s nicht gut“

Über Eindhoven landete der Weltmeister in Frankfurt, knüpfte an alte Leistungen an, hat wie die gesamte Eintracht derzeit aber ein Formloch. Mecker-König statt Spielmacher – seine eigenen Auftritte ärgern Götze. „Es ist schon bitter, wenn man sieht, warum ich zuletzt nicht gespielt habe. Für mich persönlich war’s nicht gut“, sagt er der „Bild“ mit Blick auf die Gelbsperre gegen Gladbach (1:1).

„Das Zusammenspiel, das wir in anderen Phasen der Saison hatten, ist gerade nicht so da. Es geht um die Qualität, Tore zu machen. Fußball ist Ergebnissport. Darum ist es auch wichtig, vielleicht mal irgendwie 1:0 zu gewinnen, um oben dranzubleiben“, sagt er frustriert.

Dann blickt er auf seine lange, emotionale Zeit bei Borussia Dortmund zurück. „Ich habe in Dortmund meine ganze Jugend gespielt, eine gewisse Verbundenheit mit dem Verein. Für mich wird es immer was Besonderes sein, dort aufzulaufen. Ein super interessantes Spiel.“

Frankfurt, Dortmund, Mario Götze – alle stehen vor dem Spitzenspiel am Samstagabend unter einem gewissen Druck. Und bei einigen Protagonisten wird der nach dem Spiel noch weiter steigen.