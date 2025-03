Marco Reus plötzlich in Sorge – nächster Rückschlag für Ex-BVB-Star

Endlich Champion! In den USA erfüllte sich Marco Reus seinen großen Traum und holte seinen ersten Meistertitel, der ihn beim BVB stets verwehrt blieb. Doch die Mission Titelverteidigung läuft äußerst rumpelig an.

Mit Los Angeles Galaxy hat Marco Reus einen kompletten Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Auch das zweite Spiel ging in die Hose. Wieder gegen einen machbaren Gegner. Die Sorgen bei der Legende von Borussia Dortmund dürften wachsen.

Ex-BVB-Star Marco Reus: Fehlstart nach Titelgewinn

Auf den großen Jubel folgt die Ernüchterung. LA Galaxy hat nach dem Gewinn der MLS-Trophy den Saisonstart als Titelverteidiger gründlich versaut. Am ersten Spieltag gab es gleich den ersten Dämpfer, ein 0:2 gegen Liga-Neuling San Diego FC (hier mehr zum Spiel). Und nun ging auch das erste Auswärtsspiel der noch jungen Saison daneben.

Bei den Vancouver Whitecaps gab es bereits nach zwei Minuten die kalte Dusche. Mit dem ersten Angriff des Spiels brachte Sam Adekugbe den Außenseiter in Führung. Galaxy glich noch vor der Pause in Person von Gabriel Pec (39.) aus. Zwanzig Minuten vor Schluss kam Marco Reus, der auf der Bank gestartet war, in die Partie. Doch statt seine Mannschaft zum Sieg zu führen, musste er den Todesstoß mit ansehen. Ein Kopfball von Brian White nach Maßflanke von Pedro Vite ließ die Kanadier in der 87. Minute jubeln und Galaxy erneut leer ausgehen.

Null Punkte, vorletzter Platz – nach zwei Spieltagen natürlich noch nicht aussagekräftig. Nach den Niederlagen gegen Teams, die man letztes Jahr noch abgefertigt hätte, aber ein Grund zur Sorge. Marco Reus und LA Galaxy sind nach der riesigen Meisterparty auf dem Hosenboden gelandet und sollten schnell ihre Form wiederfinden. Sonst wird es eng mit der Titelverteidigung in der MLS.