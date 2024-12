Marco Reus: Ex-BVB-Star feiert ersten Titel – jetzt geht es um den großen Traum

Während es bei Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen wieder etwas bergauf ging, gab es für den Ex-Kapitän und die Vereinslegende Marco Reus allen Grund zur Freude. Denn der Ex-Borusse hat mit LA Galaxy seinen ersten Titel in der MLS klargemacht.

Für Marco Reus und sein Team geht es in diesen Tagen um nicht weniger als um den nationalen Meisterschaftstitel. Auf dem Weg zu diesem möglichen Hammer-Erfolg durfte er nun schon über die erste Trophäe bejubeln.

Marco Reus feiert mit LA Galaxy den „Conference“-Titel

Für Reus könnte das erste halbe Jahr in den USA gleich mit einem echten Hammer-Erfolg enden. Denn das Team um den Ex-Bundesliga-Star hat sich am Samstag (30. November) für das große MLS-Finale qualifiziert. In den USA wird der nationale Meister in einem Playoff-System ermittelt. Reus und Galaxy haben jetzt den vorletzten Schritt zum großen Titel gemeistert.

Im „Conference-Final“ hat sich Los Angeles gegen die Seattle Sounders durchgesetzt. Dejan Joveljic erzielte den entscheidenden Treffer. Damit sind Reus und Co. ins Finale eingezogen. Allerdings haben sie sich durch den Sieg im Halbfinale auch den „Conference“-Titel gesichert. Somit hatte Reus bereits einen Titel zu feiern.

Reus stand in dem K.o-Spiel einmal mehr in der Startelf. Zur Halbzeit wurde der Ex-Borusse allerdings vom Feld genommen. Sein Team konnte das Spiel dennoch gewinnen. Der Jubel nach dem Finaleinzug und dem ersten Titel der Saison war groß. Doch nun soll der ganz große Wurf folgen.

Vierter Titel für Los Angeles?

Für Reus wäre es der erste Ligatitel seiner Karriere. Mit dem BVB war er oftmals ganz nah dran – zuletzt 2023, als er am letzten Spieltag tragisch scheiterte. Für seinen Verein hingegen wäre ein Sieg im Finale bereits der vierte nationale Meistertitel. Zuletzt sicherte man sich die Meisterschaft 2014 – damals unter anderem mit US-Legende Landon Donovan.

Jetzt kann Reus also ein Gesicht des vierten Titels werden. Das Finale findet am kommenden Samstag (7. Dezember, 22 Uhr) statt. Reus und Galaxy gegenüber steht Red Bull New York. Dort trifft er auf einen Ex-Bundesliga-Coach. Sandro Schwarz, ehemals bei Mainz 05, trainiert den Verein aus New York.