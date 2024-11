Marco Reus: Mit dem BVB verzweifelte er – jetzt bahnt sich der langersehnte Hammer an

Unvergessen sind die Bilder, noch heute versetzen sie allen Fans von Borussia Dortmund einen Stich ins Herz. Der 27. Mai 2023 entwickelte sich zum Meisterdrama. Nach Abpfiff saß Marco Reus in Tränen aufgelöst auf dem Platz.

Seit er sich 2012 den Dortmundern angeschlossen hatte, war es das Ziel für Marco Reus, eine Meisterschaft zu gewinnen. Nie war er so nah dran wie 2023. Letztlich blieb es ein unerfülltes Ziel. Doch kaum hat er das Ruhrgebiet verlassen, winkt endlich eine Meisterschaft!

Marco Reus: Nur noch zwei Siege

Während sein Ex-Verein aus Dortmund derzeit nur vor heimischen Publikum brillieren kann, gelingt Los Angeles Galaxy das in der MLS aktuell in jeder Lage. Der neue Verein des Mittelfeldspielers gehörte schon während der regulären Saison zu den Top-Anwärtern auf den Titel. Und diesem Status wird man bisher auch in den Playoffs gerecht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (25. November) setzten sich Marco Reus und seine Mitspieler im Conference-Halbfinale souverän mit 6:2 gegen Minnesota United durch. Jetzt fehlen nur noch zwei Siege bis zum Titel!

Alle anderen Favoriten raus

Anders als in den ersten Playoffrunden gibt es ab dem Conference-Halbfinale nur noch ein entscheidendes Spiel. Wer gewinnt, kommt weiter – wer verliert, ist raus. Zuvor hatte man zwei Siege aus drei Spielen gebraucht, um weiterzukommen. Doch egal, in welchem Modus: LA Galaxy ist in den Playoffs bisher nicht zu schlagen.

Ganz anders als die anderen Favoriten. Inter Miami um Lionel Messi mussten schon in der ersten Playoff-Runde die Koffer packen. Das beste Team der regulären Saison verlor gegen Atlanta United zwei Spiele und schied aus. Ebenso raus ist Stadt-Rivale Los Angeles FC, die am Sonntag gegen Seattle Sounders verloren. Und auch Vorjahres-Sieger Columbus Crew ist bereits ausgeschieden.

Marco Reus: Titel zum Greifen nah

Es fehlen also nur noch zwei Siege für Reus und Co. im Conference-Finale geht es in der Nacht auf den 1. Dezember (4 Uhr) gegen die Seattle Sounders. Doch auch wenn Galaxy der Favorit ist, mahnt Reus, der gegen Minnesota ein Tor auflegte, zur Vorsicht.

„Am Ende ist es mir egal, ob wir Favoriten sind oder nicht. Das Conference-Finale wird schwer genug“, sagte Marco Reus. Aus der Vergangenheit wisse er, dass man für einen Titel hart arbeiten müsse – bis zur letzten Sekunde.