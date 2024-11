Borussia Dortmund: Ricken enthüllt Kehl-Hammer! Jetzt ist es klar

Borussia Dortmund und die Ex-Stars – diesen Weg wollen die Verantwortlichen unbedingt weitergehen. Mit Nuri Sahin als Trainer und Lars Ricken als Geschäftsführer installierte man im Sommer zwei bekannte Gesichter auf wichtigen Posten.

Länger dabei ist bereits Sportdirektor Sebastian Kehl – ebenfalls ein Ex-Star. Doch insbesondere hinter seiner Zukunft bei Borussia Dortmund standen zuletzt Fragezeichen. Auf der Mitgliederversammlung sorgt Geschäftsführer Ricken jetzt für Klarheit.

Borussia Dortmund: Kehl in der Kritik

Wenn eine Fußballmannschaft nicht liefert, dann gerät in erster Linie der Trainer in die Schusslinie. Das muss Sahin in Dortmund derzeit alle zwei Wochen nach Auswärtsspielen durchmachen, wo auf Teufel komm raus einfach kein Sieg gelingen will. Hält der sportliche Misserfolg weiter an, muss sich dann auch derjenige Fragen gefallen lassen, der den Kader zusammengestellt hat.

Das ist in Dortmund bekanntermaßen Sportdirektor Kehl. Auch er sah sich schon mit Kritik an der Zusammenstellung und der Tiefe des Kaders konfrontiert. Zudem war seine Zukunft bei Borussia Dortmund bisher ungewiss. Sein Vertrag läuft aus. Gespräche über eine Verlängerung verschob man bisher.

Ricken spricht Klartext

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag sorgte Geschäftsführer Ricken dann aber für klare Verhältnisse. Er verkündete ganz offen: „Ich will natürlich auch hier sagen: Sebastian Kehl, es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen!“ Das eindeutige Zeichen, dass der Vertrag verlängert werden soll.

Zuletzt kam heraus, dass die Gespräche darüber in Kürze endlich aufgenommen werden. „Mein großer Wunsch ist es, etwas zu entwickeln, etwas aufzubauen, mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren, die 24 Stunden am Tag für den BVB da sind“, begründet Ricken.

Borussia Dortmund: Watzke contra Fans

Auch Hans-Joachim Watzke trat in der Westfalenhalle ans Mikrofon und richtete das Wort an die BVB-Fans. Er fand für sie deutliche Kritik.