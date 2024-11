Borussia Dortmund: Watzke mit deutlicher Fan-Kritik! „Was ist da eigentlich schiefgelaufen?“

Mitgliederversammlung bei Borussia Dortmund! Am Sonntag nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg ging es in den Westfalenhallen zur Sache. Im Fokus stand vor allem die Kritik der Fans am Sponsoring-Deal mit Rheinmetall (hier mehr dazu lesen).

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, sah sich aber bei einem weiteren Brennpunkt zu Klartext gezwungen. Das Bild, welches Bosse und Fans von der Mannschaft haben, könnte aufgrund der inkonstanten Leistung nämlich nicht unterschiedlicher sein.

Borussia Dortmund: Zu schnell unzufrieden?

Der BVB unter Trainer Nuri Sahin wirft Fragen auf. Zu Hause ist die Mannschaft eine Macht, gab noch keinen Punkt ab. Auswärts dagegen gibt sie ein komplett gegenteiliges Bild ab. Nur ein einziger Auswärts-Zähler sprang bisher heraus. Diese Ambivalenz ruft in aller Regelmäßigkeit kritische Stimmen aus dem Fanlager hervor.

Und genau das geht Watzke gehörig gegen den Strich. Auf der Mitgliederversammlung brach es regelrecht aus ihm heraus. „Ich hatte in den letzten zwei Jahren das Gefühl, dass in diesem Verein das Wort Solidarität durch Ungeduld ersetzt worden ist“, meckert er.

Borussia Dortmund sei gerade erst im Champions-League-Finale gewesen, habe die Meisterschaft 2023 nur um Millimeter verpasst. Zudem sei man finanziell auf einem deutlich besseren Weg als viele andere Vereine.

Watzke mit dringendem Appell

Dennoch habe man in Dortmund das Gefühl, dass ein Unfrieden herrsche, weil es letztlich keine Titel gegeben habe. „Nur“ in der Champions League dabei zu sein, darauf sei keiner mehr stolz. „Was ist da eigentlich schiefgelaufen?“, fragt Watzke die anwesenden Mitglieder. Dann holt er zu einem Appell aus, um alle wieder auf eine Linie zu bekommen.

„Da brauche ich euch alle“, bittet der Geschäftsführer, dass man Nörglern und Meckerern entgegentrete. „Denn nur auf diesem Boden von Solidarität können Leistungen erwachen. Das ist einfach so.“

Die Mannschaft von Borussia Dortmund wurde im Übrigen mit Applaus empfangen. Klar, nach dem 4:0 gab es nur gute Laune. Ob das nach einer Auswärtsniederlage genauso gewesen wäre?