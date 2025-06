Marco Reus lässt alle ausflippen – Keller-Kracher gegen Bürki wird zum Drama

Keine Entspannung im Tabellenkeller. Der Krisen -Kracher in der MLS zwischen St. Louis City und Los Angeles Galaxy, auch das Aufeinandertreffen der Ex-BVB-Stars Roman Bürki und Marco Reus, brachte am Ende keinen Sieger hervor.

Doch, einen: den neutralen Betrachter. Denn auch wenn der Krisengipfel mit einem 3:3-Remis endete, war es ein mitreißendes Spiel. Dafür sorgte auch Marco Reus – mit der Szene der Partie.

Marco Reus und Roman Bürki: Remis im Kellerduell

Was für ein trauriger Anblick. 2023 war St. Louis noch als Überraschungsteam Divisions-Sieger geworden, Galaxy holte im vergangenen Jahr sogar den MLC-Cup. Nun trafen sich die Teams von Roman Bürki und Marco Reus wieder – als Schlusslichter der Western Conference. Beide brauchten dringend einen Sieg, keiner bekam ihn am Ende.

Doch der wilde Kick bleibt in Erinnerung. Zweimal legte der Brasilianer Klauss (35., 47.) für St. Louis vor, zweimal kam von LA sofort die Antwort. Und dabei glänzte Reus wie lange nicht. Erst legte er nach einer traumhaften Offensiv-Kombination das 1:1 für Gabriel Pec auf (40.), dann schickte er Teamkollege Matheus Nascimento auf die Reise für dessen ersten Galaxy-Treffer (51.) – und wie!

Bei einem Konter leitete er eine flache Hereingabe von John Nelson weiter, indem er sich über den Ball drehte und ihn No-Look mit der Hacke so weiterleitete, dass Nascimento frei vor Bürki auftauchte. Ein absoluter Zauber-Pass, der alle ausflippen ließ.

Als Pec LA Galaxy in der 87. erstmals in Führung brachte, sah das Reus-Team schon wie der sichere Sieger aus. Doch noch einmal schlug City zurück. Wieder war es Klauss, der in der vierten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Endstand markierte. Ein irres Spiel, das tabellarisch am Ende allerdings niemanden weiterbrachte. Galaxy bleibt Letzter, St. Louis Vorletzter.