Marco Reus: Nach Titelhammer! Liga-Neuling sorgt für dicken Dämpfer

Im Dezember füllte sich für Marco Reus einer seiner größten Träume: Nur wenige Monate nach seinem Wechsel in die US-amerikanische MLS gewann er mit LA Galaxy seinen ersten nationalen Meistertitel. Das, was ihm beim BVB über Jahre verwehrt blieb, hatte er in den USA endlich geschafft.

Mit Blick auf die neue Saison setzte es jedoch gleich einen herben Rückschlag. Das Top-Team um Marco Reus verlor sein erstes Saisonspiel – dabei ging es gegen eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison noch gar nicht mit dabei war.

Marco Reus: Saisonstart nach Titelgewinn verpatzt

Nach dem Titelgewinn im Dezember ist die Devise für Reus und Co. in der neuen Saison klar: Titelverteidigung. Dass das kein Selbstläufer wird, wird allen schon vor Beginn des ersten Spieltags klar gewesen sein. Doch der Ligaauftakt gegen San Diego FC verdeutlichte die Schwere dieses Ziels noch einmal sehr deutlich.

Denn der Liga-Neuling – San Diego wurde erst im Mai 2023 gegründet und absolviert 2025 seine erste MLS-Saison – gewann prompt beim Titelverteidiger. Anders Dreyer, der im Winter vom RSC Anderlecht in die USA gewechselt war, schnürte dabei einen Doppelpack und wurde so zum Galaxy-Schreck.

++ Marco Reus: Märchen perfekt – BVB reagiert sofort ++

Das neu gegründete Team aus Kalifornien, das unter anderem Stars wie Ex-Neapel-Profi Hirving Lozano zu sich holte, setzte somit ein erstes kleines Statement. Für Reus und Co. war es also ein Fehlstart. Reus stand dabei 72 Minuten auf dem Feld.

Gelingt Galaxy erneut die Titelverteidiung?

Reus und Co. werden das bittere erste Spiel schnell abhaken, schließlich ist die Saison noch lang. Die Liga-Phase geht bis Oktober, dann wird es in den Playoffs, die das Mindestziel von LA sein dürften, richtig heiß. Schon 2011 und 2012 gelangen Galaxy zwei Titel in Folge – damals mit Legenden wie David Beckham oder Robbie Keane. Gleiche Ambitionen dürften nun auch Reus und Co. in dieser Saison haben.

Weitere News:

Auf dem Weg zum erneuten Titelgewinn wird Inter Miami wohl einer der größten Rivalen werden. Das Star-Ensemble um Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba verpasste letztes Jahr den Sprung ins Finale. Das Team aus Florida, das von Javier Mascherano trainiert wird, dürfte in dieser Saison also um heißer auf den Titel sein. Zum Saisonstart gab es ein 2:2 gegen New York City. Messi steuerte dabei gleich zwei Assist bei, während Alba mit Gelb-Rot vom Platz flog.