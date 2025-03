Lille – Borussia Dortmund: „Skandal!“ Szene lässt Fans vor Wut schäumen

OSC Lille oder Borussia Dortmund – nur einer von beiden konnte ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Nach dem 1:1 im Hinspiel erwischten die Franzosen den BVB eiskalt, führte früh. Doch dann schlug Schwarzgelb zurück.

Per Elfmeter glich Emre Can bei Lille – Borussia Dortmund aus. Doch mit dem Pfiff waren die französischen Fans alles andere als einverstanden. Ohne großen Kontakt von Thomas Meunier war Serhou Guirassy im Strafraum gestürzt. Einen VAR-Eingriff gab es nicht. Die Lille-Anhänger konnten es nicht fassen.

Lille – Borussia Dortmund: Elfmeter sorgt für Wut

Eine knappe Stunde war gespielt, Lille führte wegen Dortmunds Chancenwucher noch immer 1:0, als ein Pfiff den BVB erlöste. Schiedsrichter Sandro Schärer zeigte nach einem Sprintduell zwischen Serhou Guirassy und Thomas Meunier auf den Punkt. Elfmeter!

Die Zeitlupe offenbarte: Es war eine äußerst gnädige Entscheidung. Ex-BVB-Star Meunier berührte seinen Gegenspieler kaum. Die Fallsucht des Guineaers hat sich unter den Bundesliga-Schiedsrichtern bereits rumgesprochen. Bis zum Schweizer Schärer ist sie offenbar nicht durchgedrungen. Erstaunlich: Auch der VAR meldete sich nicht. Kein Gang an den Bildschirm, nichts.

„Dieser Strafstoß ist Diebstahl!“

So blieb es beim Elfmeter, den Emre Can sicher verwandelte. Es war die endgültige Wende in der Partie. Und gerade deshalb gingen viele Fans des LOSC an die Decke. Sie schimpften wüst über den zweifelhaften Elfer-Pfiff.

„UEFA mit dem größten Schwachsinn aller Zeiten. Das ist NIEMALS ein Elfmeter.“

„Guirassy lässt sich einfach nur fallen.“

„Das ist ein Skandal, dafür einen Elfmeter zu pfeifen.“

„Wir sind uns einig, dass der Elfmeter für Dortmund äußerst großzügig war, oder?“

Geholfen hat es nichts. Der Ausgleich hatte bestand, später ließ Maximilian Beier das 2:1 folgen und stieß damit bei Lille – Borussia Dortmund das Tor ins Viertelfinale der Champions League endgültig auf.