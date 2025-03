OSC Lille – Borussia Dortmund: Große Sorgen beim BVB! Worst Case droht

In der Champions League geht es für den BVB am frühen Mittwochabend (12. März) um Alles. Ein Sieg im Achtelfinal-Rückspiel OSC Lille – Borussia Dortmund kann bei Schwarz-gelb die Trendwende einleiten.

Doch es deutet aktuell nicht gerade viel darauf hin. Vor allem die jüngste 0:1-Heimpleite gegen den FC Augsburg lässt jeglichen Optimismus beim BVB verstreichen. Im Spiel OSC Lille – Borussia Dortmund droht sogar das Worst-Case-Szenario!

OSC Lille – Borussia Dortmund: Kann der BVB seine Saison retten?

Tabellenmittelfeld in der Bundesliga, dazu das Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Wolfsburg. Es scheint, als könne Borussia Dortmund seine bislang verkorkste Saison nur noch über die Champions League retten. Der Rückstand auf den vierten Tabellenplatz, der dem BVB die erneute CL-Qualifikation bescheren würde, beträgt neun Spieltage vor Saisonende bereits sieben Punkte. Ein schier uneinholbarer Rückstand.

Auch interessant: Lille – BVB: Jetzt ist es offiziell! UEFA-Entscheidung gefallen

Die Hoffnungen der Mannschaft von Niko Kovac ruhen also auf dem internationalen Wettbewerb. Doch auch dort sehen die Vorzeichen vor dem Do-or-Die-Spiel in Lille nicht gerade rosig aus. Borussia Dortmund braucht gegen die Franzosen zwingend einen Sieg, um ins Viertelfinale einzuziehen. Bei einer Niederlage wäre die Europareise vorbei – und damit auch die Dortmunder Hoffnungen auf ein versöhnliches Saisonende?

Lille besteht BVB-Generalprobe

Sicherlich sollte man beim BVB nicht den Fehler machen, schon vor Anpfiff den Teufel an die Wand zu malen. Bereits in der Vorsaison hat Schwarz-gelb gezeigt, dass die Mannschaft K.O.-Spiele kann. Doch zu jenem Zeitpunkt hieß der Trainer auch noch Edin Terzic, zudem waren noch Mentalitätsspieler wie Niclas Füllkrug oder Mats Hummels da. Genau die könnte der BVB in Lille jetzt gut gebrauchen.

Der Gegner hat seine Generalprobe am Samstag (8. März) im Übrigen erfolgreich bestanden. Der Tabellenfünfte der Ligue 1 setzte sich gegen Schlusslicht Montpellier mit 1:0 durch. Damit darf der LOSC, anders als der BVB, weiter auf die direkte Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison hoffen.