OSC Lille – Borussia Dortmund: Kovac greift durch – Denkzettel für BVB-Star

Er hatte Konsequenzen angekündigt – nun lässt er Taten folgen. Für OSC Lille – Borussia Dortmund hat BVB-Trainer Niko Kovac gleich mehrere Änderungen an der Startelf vorgenommen.

Die markanteste: Jamie Gittens, seit Wochen im Formloch, kriegt bei OSC Lille – Borussia Dortmund eine Denkpause. Doch auch in der Abwehr gibt es gleich einige Veränderungen für das so wichtige Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League.

OSC Lille – Borussia Dortmund: Kovac baut um

Es ist eins der wichtigsten Spiele des Jahres. Im Pokal schon raus und in der Bundesliga abgeschlagen bleibt die Champions League Dortmunds letzte Chance, eine Horror-Saison noch halbwegs glimpflich enden zu lassen. Ein Achtelfinal-Aus gegen Lille und die Spielzeit ist endgültig gelaufen.

Nach dem Fiasko gegen Augsburg krachte es beim BVB. Niko Kovac wurde laut und deutlich, kündigte Konsequenzen an. Und er hält Wort. In der Startaufstellung hat sich im Vergleich zum 0:1 gegen den FCA, aber auch im Vergleich zum Lille-Hinspiel (1:1), einiges getan.

Gittens und Bensebaini fliegen aus der Startelf

Jamie Gittens, der sich durch ein tiefes Tal kämpft, muss auf die Bank. Er wird von Maximilian Beier vertreten, der erneut auf die ungewohnte Position auf dem Flügel rückt. Und auch Ramy Bensebaini fliegt aus der Startelf. Dafür baut Kovac die Abwehr um. Julian Ryerson rückt von rechts nach links, auf seiner angestammten Position übernimmt mit Waldemar Anton ein gelernter Innenverteidiger.

Ein mutiger Plan, der aufgehen muss. Schon gegen Augsburg gab es ein deftiges Pfeifkonzert. Mit einem Aus in der Champions League droht die Stimmung endgültig zu kippen. Für Kovac und die Stars von Borussia Dortmund droht es dann richtig ungemütlich zu werden.

Einer aber darf trotz aller Kritik weitermachen: Julian Brandt steht auch bei OSC Lille – Borussia Dortmund in der Startformation. Den Fans gefällt das gar nicht. Doch Niko Kovac schenkt dem Spielmacher trotz der Mega-Krise weiter das Vertrauen.