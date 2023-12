Jude Bellingham ewig bei Real Madrid? England-Ikone äußert große Sorge!

21 Tore in 17 Pflichtspielen, schon nach fünf Monate bei Real Madrid unverzichtbar. Jude Bellingham legte bei den Königlichen einen Raketenstart hin und gehört mit seinen 20 Jahren schon jetzt zu den besten Spielern der Welt. Ob bei Birmingham, in Dortmund oder bei Real: Der Ex-BVB-Star hat jedem Verein und jeder Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt.

Experten und Fans sehen in Jude Bellingham einen zukünftigen Ballon D’or-Sieger, der das kommende Fußballjahrzehnt prägen wird. Eine England-Ikone äußert nun jedoch Zweifel zur Bellingham-Zukunft – diese dürften viele Fans aus seinem Heimatland teilen.

Jude Bellingham nie in der heimischen Liga?

Der Gewinn der Kopa Trophy und des Golden Boy Award belegen die aktuelle Form des ehemaligen Dortmunders. Beide Ehrungen machen ihn zum besten jungen Spieler der Welt. Dabei spielt sein Alter schon lange keine Rolle mehr – Bellingham präsentiert sich auf und neben dem Platz als absoluter Superstar – als wäre er seit Jahrzehnten im Profifußball tätig.

Auch England-Ikone Chris Waddle zeigt sich beeindruckt von der Entwicklung seines Landsmannes. „Er zeigt unfassbare Leistungen und gewinnt die Spiele fast im Alleingang. Er ist ein Segen für Real“, so der 62-Jährige. Doch gerade wegen des kometenartigen Starts bei den Königlichen befürchtet der ehemalige englische Nationalspieler, dass die englischen Fans Bellingham vielleicht nie in der heimischen Liga sehen könnten.

„Real Madrid will, so wie er aktuell spielt, seinen Vertrag wahrscheinlich schon jetzt um drei bis vier weitere Jahre verlängern. Bellingham könnte vielleicht sogar ein Leben lang für Real Madrid spielen“, vermutete Waddle im Gespräch mit dem „LiveScore Bet“.

Bellingham habe schon bei seiner ersten Auslandsstation in Dortmund unglaublich viel gelernt: „Du musst schnell erwachsen werden, eine neue Sprache lernen und dich einer neuen Kultur anpassen. Das hilft in der Entwicklung.“

Englands zentrale Figur bei der EM?

Auch die Nationalmannschaft werde auf Dauer unglaublich vom Ex-BVB-Star profitieren: „Es wird auch für England fantastisch sein. Bellingham hat jetzt zwar die Länderspiele mit einer Verletzung verpasst, aber auf Dauer wird er auch für England zur zentralen Figur werden.“

Das Team von Nationalcoach Gareth Southgate zählt zu den Favoriten für die Europameisterschaft in Deutschland. Durch Spieler wie Bellingham, Kane und Co. könnten die Three Lions den ersten großen Titel seit 1966 feiern – mit dem Real-Star als einer der Haupt-Akteure „Jude könnte in das Turnier gehen und zum absoluten Star werden an der Seite von Harry Kane“, findet Waddle mit Blick auf das Mega-Turnier im kommenden Jahr.