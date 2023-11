Jude Bellingham: Alarmstufe ROT bei Real Madrid! Ex-BVB-Star mittendrin

Für Jude Bellingham hat sich der Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid schon jetzt mehr als nur gelohnt. Beim spanischen Rekordmeister avanciert der Youngster immer mehr zum absoluten Leistungsträger. Allerdings bremste ihn eine Verletzung zuletzt aus.

Doch das ist nicht die einzige Sorge bei Real Madrid. Neben Jude Bellingham gibt es noch etliche weitere Ausfälle – darunter von Superstar Vinicius Junior. Das ist aber bei weitem noch nicht alles.

Jude Bellingham: Alarmstufe ROT bei Real Madrid!

Innerhalb von wenigen Monaten hat Jude Bellingham die Fans von Real Madrid schon zum Staunen gebracht. Der 20-Jährige ist mit 13 Toren aus 14 Spielen der Top-Torschütze beim Star-Ensemble. In fast jedem Spiel wird er zum „Man of the Match“ gekrönt. Nun hat der Ex-BVB-Star sogar den „Golden Boy“-Award erhalten. Seit 2003 verleiht die italienische Sportzeitung „Tuttosport“ den Titel „Golden Boy“. 2021 wurde Bellingham Zweiter hinter Barça-Star Pedri, ein Jahr später musste er sich dessen Mannschaftskollegen Gavi geschlagen geben.

Doch neben all der Freude gibt es bei den Madrilenen große Sorgen. Wegen einer Schulterverletzung verpasste Bellingham zuletzt zwei Pflichtspiele, reiste dennoch zur Nationalmannschaft und kehrte einen Tag später zurück in die spanische Hauptstadt.

Ob er beim ersten Spiel nach der Länderspielpause mitwirken kann, ist noch fraglich. Aber nicht nur wegen Bellingham schrillen bei Real Madrid die Alarmglocken. Mit Thibaut Courtois und Eder Militao, die beide zu Beginn der Saison einen Kreuzbandriss erlitten, fallen bereits zwei Stammkräfte noch lange aus. Weitere Stars folgen jetzt dazu.

Große Personalsorgen

Ersatzkeeper Kepa Arrizabalaga wurde als Courtois-Ersatz geholt, verletzte sich zuletzt an den Adduktoren, soll aber nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit sein. Schlimmer hat es aber drei gute Freunde von Jude Bellingham getroffen. Aurélien Tchouameni wird Real Madrid in diesem Jahr aufgrund einer unvollständigen Stressfraktur am zweiten Mittelfußknochen des linken Fußes wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Auch Eduardo Camavinga und Vinicius Junior fallen mehr als zwei Monate aus. Der Franzose verletzte sich bei der Nationalmannschaft und erlitt einen Außenbandriss im rechten Knie. Am Samstag (18. November) verkündete Real, dass Vinicius sich eine Muskelverletzung zugezogen hat und erst nächstes Jahr wieder mitwirken kann.

Dann wäre da auch noch Arda Güler, der gemeinsam mit Bellingham nach Madrid wechselte. Der 18-jährige Neuzugang hatte bislang viele Verletzungen, spielte noch keine einzige Minute für Real. Erst nach der Länderspielpause könnte er langsam wieder einsteigen. Dani Ceballos fiel auch lange aus, könnte bald wieder dazustoßen. Dennoch machen die Verletzungen der Stars dem spanischen Rekordmeister große Sorgen. Die Saison ist nämlich noch sehr lang…