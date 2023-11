Jude Bellingham: Real-Paukenschlag bevor? Ex-BVB-Star schaut genau hin

Seit 2021 hält Carlo Ancelotti das Zepter bei Real Madrid in der Hand. Seitdem konnte der Italiener mit den Madrilenen jeweils einmal den Gewinn der Champions League (2022), der Meisterschaft (2022) sowie des nationalen Pokals (2023) feiern. Im kommenden Sommer sollte er das Star-Ensemble um Jude Bellingham eigentlich verlassen.

Denn sein Vertrag läuft aus und laut übereinstimmenden Medienberichten wurden bereits Gespräche über ein Engagement bei der brasilianischen Nationalmannschaft geführt. Der brasilianische Verband soll den Trainer von Jude Bellingham und Co. als Favorit für den Job auserkoren haben. Auch Ancelotti selbst könne sich diesen Job gut vorstellen.

Jude Bellingham: Ancelotti doch vor Verlängerung?

Dass Ancelotti über den Sommer hinaus bei Real Madrid bleibt, galt in den letzten Wochen als nahezu ausgeschlossen. Die Klub-Führung der Königlichen soll bereits erste Nachfolger für Ancelotti kontaktiert haben – vor allem Bayer-Trainer Xabi Alonso soll ganz weit oben auf der Liste von Florentino Perez und Co. stehen. Doch nun könnte alles ganz anders kommen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nach Informationen von ‚Relevo‘ ziehen die Real-Bosse eine ausgedehnte Zusammenarbeit mit Ancelotti in Betracht. Klub-Präsident Pérez höchstpersönlich erwägt dem Bericht zufolge eine Verlängerung des Vertrags um bis zu zwei Jahre.

++ Jude Bellingham: Vertragshammer bei Real! Ex-BVB-Star schaut genau hin ++

Unklar sei dabei, ob es sich um eine feste Anstellung für zwei weitere Jahre handelt oder, ob Ancelotti zunächst für ein Jahr mit der Option auf ein weiteres gebunden wird. Der 64-Jährige selbst hat zuletzt nicht ausgeschlossen, seinem Arbeitgeber länger erhalten zu bleiben. „Jeder weiß, dass ich hier glücklich bin. Wir können in Zukunft reden“, sagte der Italiener Ende September auf einer Pressekonferenz.

Real, Brasilien oder Ruhestand?

Die aktuellen Gerüchte bringen noch einmal richtig Fahrt in die Geschichte. Wie sieht die Zukunft des Real Trainers aus? Bleibt er bei Bellingham und Co.? Geht er mit Brasilien ein neues Abenteuer an? Oder geht er nach der Saison sogar in den Ruhestand? Derzeit scheinen wohl alle drei Varianten möglich. Bis eine Entscheidung gefallen ist, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern.

Mehr News:

Denn egal, ob es seine letzte Saison bei den Königlichen wird oder nicht – sein Fokus dürfte auf dem Gewinn sämtlicher Titel liegen. Vor allem in Champions League möchte man in dieser Saison wieder richtig angreifen, nachdem Manchester City den Wettbewerb in der vergangenen Saison gewinnen konnte.