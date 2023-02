Jude Bellingham: Wechsel im Sommer? Jetzt spricht BVB-Sportdirektor Kehl

Bereits seit Monaten wird über die Zukunft von Jude Bellingham spekuliert. Für viele Experten und Fans ist bereits klar: Der Brite wird Borussia Dortmund im kommenden Sommer verlassen.

Ganz so sicher ist die Zukunft von Jude Bellingham allerdings noch nicht. Nun hat sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu seinem Mittelfeldspieler geäußert.

Jude Bellingham: Noch keine Anfragen für den BVB-Star

In einem Interview mit der „Bild“ hat Sebastian Kehl über die Zukunft von Jude Bellingham gesprochen. Dabei hat er gesagt, dass sich der Mittelfeldspieler „sehr, sehr wohl bei Borussia Dortmund“ fühlen würde. „Es gibt aber keine neuen Gespräche, geschweige denn Anfragen für ihn. Wir brauchen Jude für das Erreichen der Ziele in dieser Saison und sind froh, dass er sich so stark auf den Fußball konzentriert und derzeit keine anderen Themen in seinem Kopf Platz haben“.

Im Anschluss stellt der ehemalige Kapitän der Borussia klar: „Jude hat noch zwei Jahre Vertrag und ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Deshalb wünsche ich mir natürlich, dass er noch länger für den BVB spielt“.

Jude Bellingham: Wohin zieht es den BVB-Star?

Auch wenn der englische Nationalspieler noch einen langfristigen Vertrag beim BVB hat und sich in Dortmund laut Kehl sehr wohl fühlen würde, gilt ein Verbleib bei den Borussen über den Sommer hinaus als unwahrscheinlich. Glaubt man den aktuellen Medienberichten aus der ganzen Welt, sollen derzeit besonders der FC Liverpool und Real Madrid gute Chancen auf einen Transfer des englischen Nationalspielers haben.

Entschieden, wohin es ihn zieht, hat Bellingham aber wohl auch selbst noch nicht. Laut den neuesten Meldungen wolle der Dortmunder erst mal abwarten, ob sich Jürgen Klopps FC Liverpool – einer der Favoriten auf einen Transfer des BVB-Stars – in der laufenden Saison noch für die Champions League qualifizieren kann. Sollte dies nicht gelingen, wäre ein Wechsel zu den Reds eher vom Tisch.