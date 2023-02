Borussia Dortmund: Dahoud-Abgang besiegelt! Top-Klubs reiben sich bereits die Hände

Der erste Abgang für den kommenden Sommer bei Borussia Dortmund wurde nun offiziell bestätigt. Mahmoud Dahoud wird die Schwarzgelben nach sechs Jahren ablösefrei verlassen.

Die Tatsache, dass ein Spieler mit den Fähigkeiten des Nationalspielers auf dem Markt ist, ruft nun auch internationale Top-Vereine als Interessenten auf den Plan. Diese sollen beim Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nun schon vorstellig geworden sein.

Borussia Dortmund: Top-Klubs bekunden Interesse

Wie „Sport1“ berichtet, sollen bereits einige große Klubs in Europa ihr Interesse an Dahoud kommuniziert haben. Zu diesen sollen demnach der AC Mailand, der SSC Neapel, der FC Sevilla und Leicester City zählen. Im Gespräch mit dem Sportdirektor sollen Dahoud demnach auch noch weitere Einsatzzeiten zugesichert worden sein, um sich für andere Klubs ins Schaufenster zu stellen.

Nach sechs Jahren beim BVB wird Mahmoud „Mo“ Dahoud den Verein im Sommer verlassen müssen. Dies bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl der „Bild“ und ergänzte, dass er dem Spieler dies in einem offenen Gespräch mittgeteilt hätte.

Borussia Dortmund: Dahoud spricht über Abschied

In dem Bericht hat sich der ehemalige Gladbacher bereits selbst zu seinem Aus beim BVB geäußert. „Die Zeit bei Dortmund war wunderschön und vor allem auch die Fans haben mich immer unterstützt“, sagt der Mittelfeldspieler gegenüber dem Sport-TV-Sender zu seinem Abschied und ergänzt: „Es besteht daher eine besondere Verbindung. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Im Anschluss verspricht er dann, dass er bis zu seinem Abschied alles für den Verein und die Fans geben wird. „Bis zum Sommer konzentriere ich mich voll und ganz auf den BVB und möchte helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wenn das Team mich braucht, bin ich zu 100 Prozent da! Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung. Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen, darum kümmert sich aber mein Team. Ich bin Fußballer. Das ist mein Fokus. Alles, was im Sommer kommt, kommt im Sommer“, so Dahoud selbst.