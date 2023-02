Borussia Dortmund: Es gibt kein Zurück mehr! Kehl bestätigt Star-Abgang

Damit steht der erste Abgang im kommenden Sommer fest! Die Wege von Borussia Dortmund und einem ihrer Stars trennen sich. Das hat Sportdirektor Sebastian Kehl nun in einem Interview verraten.

Überraschend kommt die Entscheidung dagegen nicht. Zuletzt spielte der Profi von Borussia Dortmund kaum eine Rolle. Dies war allerdings auch einer langen Verletzung geschuldet. Trotzdem muss er sich einen neuen Arbeitgeber suchen.

Borussia Dortmund: Abgangs-Hammer offiziell

Nach sechs Jahren neigt sich die gemeinsame Zeit zu Ende. Wenn die Saison vorbei ist, wird Mahmoud Dahoud das schwarz-gelbe Trikot an den Haken hängen. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus, einen neuen wird er nicht bekommen. Das hat Kehl nun in der „Bild“ bestätigt.

Er habe mit Dahoud zuletzt ein „offenes und ehrliches Gespräch“ geführt, verrät der Sportdirektor von Borussia Dortmund. In diesem habe er dem Mittelfeldmann mitgeteilt, dass mit ihm nicht länger geplant werde.

„Ein sehr guter Fußballer“

2017 holte Borussia Dortmund den gebürtigen Syrier für zwölf Millionen Euro aus Gladbach. Zunächst tat er sich im Dortmunder Mittelfeld schwer. Doch in der vergangene Saison spielte er sich plötzlich als Stammspieler fest.

Auch in dieser Spielzeit setzte Edin Terzic zunächst auf Dahoud, von dem Kehl trotzdem sagt, dass er „ein sehr guter Fußballer“ sei. Allerdings setzte ihn eine komplizierte Schulterverletzung lange außer Gefecht. Die Zeit nutzen Spieler wie Emre Can und Salih Özcan, um sich in den Vordergrund zu spielen. Seit seiner Genesung ist Dahoud daher außen vor und wird es auch nicht mehr ändern können.

Borussia Dortmund: Weitere Verträge laufen aus

Weil sein Vertrag ausläuft, kann der 27-Jährige den Verein ablösefrei verlassen und schon jetzt mit potenziellen neuen Arbeitgebern verhandeln. Laut „Sport 1“ sollen Vereine aus Spanien und Italien bereits Interesse angemeldet haben.

Weitere Nachrichten für dich:

Es ist nicht die einzige Vertragsentscheidung, die Kehl bei Borussia Dortmund fällen muss und musste. Bei sieben weiteren Spielern enden die Arbeitspapiere. Allen voran bei Marco Reus warten die Fans, dass eine Verlängerung verkündet wird.