Jude Bellingham: Deal abgelehnt! Neue Wende im Transfer-Poker um BVB-Star

Neben dem spannenden Meisterschaftskampf zwischen dem BVB und Bayern München schreibt aber auch der Transfer-Poker um Jude Bellingham seit Monaten die Schlagzeilen. Wohin wechselt das Top-Talent? Ist eine Einigung mit Real Madrid fix? Wie viel Ablöse erhalten die Dortmunder? Fragen, die wohl bald beantwortet werden.

Als Top-Favorit gilt Real Madrid. Der spanische Rekordmeister hatte wohl auch über einen spektakulären Tauschdeal mit Borussia Dortmund nachgedacht, um den Transfer von Jude Bellingham etwas zu erleichtern. Doch dabei wollte ein Profi nicht mitmachen.

Jude Bellingham: Tauschdeal abgelehnt

Genauer gesagt geht es dabei um AC-Milan-Star Brahim Diaz. Real Madrid wollte den 23-Jährigen im Transfer-Poker um Jude Bellingham mit einbeziehen. Der BVB sollte neben einer Ablösesumme auch noch den Mittelfeldspieler bekommen, der aktuell an die Mailänder verliehen worden ist.

Doch da macht der Spanier nicht mit. Der wie oft gut informierte Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass es nicht zu einem Tauschdeal kommen wird. Auf Twitter schrieb der Italiener, dass ein Diaz-Deal als Teil der Gespräche „ausgeschlossen“ sei. Ob Real Madrid selbst seine Entscheidung um Diaz geändert hat oder ob der Spieler nicht zum BVB möchte, hat Romano jedoch nicht verraten.

Nach seiner zweiten Saison beim Mailänder Traditionsverein steht Stand heute zum Saisonende die Rückkehr in die spanische Hauptstadt für Diaz an. Seine Leihe endet nämlich im Sommer.

Real und BVB in Verhandlungen

Zudem behauptet Fabrizio Romano, dass Real Madrid den Dortmundern in den Verhandlungen um Jude Bellingham ein Stück entgegenkommen wolle. Knackpunkt aktuell ist die Ablösesumme. Die Madrilenen wollten nicht mehr als 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den BVB-Star bieten.

Der Transferexperte erzählt nun, dass es ein Angebot gibt, das bei über 100 Millionen Euro liegt. Zudem sollen die Schwarzgelben auch Zusatzzahlungen erhalten. Ob der Revierklub dieses Angebot annehmen wird, wird sich zeigen.

Dass es zu einem Wechsel des britischen Superstars nach Madrid kommen wird, ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Bellingham selbst soll sich mit Real bereits einig sein. Nur noch die beiden Klubs müssen in den Verhandlungen das Ok geben. Dann kann Fabrizio Romano wohl bald die berühmten Worte sagen, wenn der Transfer perfekt ist: „Here we go.“