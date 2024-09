Jude Bellingham hat wohl das Nachsehen: Ex-BVB-Star muss bitteren Rückschlag verkraften

Der Start in die neue Saison verlief für Jude Bellingham etwas holprig. Zwar ist sein Klub Real Madrid bislang noch ungeschlagen, allerdings musste der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund schon mehrere Spiele aufgrund einer Muskelverletzung aussetzen.

Mittlerweile steht der 21-Jährige aber wieder auf dem Rasen und scheint vollständig regeneriert. Trotz dessen erreichten ihn zuletzt keine guten Nachrichten – Jude Bellingham muss wohl einen bitteren Rückschlag hinnehmen!

Jude Bellingham verpasst Ballon d’Or-Auszeichnung

Wie die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, soll Vinicius Junior in diesem Jahr die Ballon d’Or-Auszeichnung erhalten. Damit gewinnt der Brasilianer den prestigeträchtigen Titel zum ersten Mal und gilt somit als bester Fußballer der Welt. Rekordhalter ist Lionel Messi mit insgesamt acht Auszeichnungen.

Damit ist auch klar: Jude Bellingham geht in diesem Jahr leer aus. Dabei dürfte sich der Ex-Borusse nach einer bockstarken Premierensaison im Trikot von Real Madrid, in der er auf Anhieb die Champions League gewann, durchaus berechtigte Hoffnungen auf den ersten Platz gemacht haben. Nun fällt die Wahl der Journalisten aber wohl auf seinen Teamkollegen Vinicius Junior.

Bellingham mit Teamkollegen in Top fünf

Wie aus dem Bericht der „Marca“ jedoch weiter hervorgeht, soll es Bellingham zusammen mit seinen Teamkollegen Kylian Mbappe und Dani Carvajal unter die besten Fünf geschafft haben. Rodri, Mittelfeldmotor von Manchester City, soll das Quintett komplettieren.

Mit gerade einmal 21 Jahren dürfte Bellingham allerdings noch genug Zeit bleiben, um den Ballon d’Or einmal in seiner Karriere zu gewinnen. Macht er in den kommenden Jahren damit weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat, dürfte dem langfristig wohl nichts im Wege stehen.