Selbst Jadon Sancho reibt sich die Augen: Ex-BVB-Star ist baff

Ist Jadon Sancho in der Premier League endlich angekommen? Als er den BVB 2021 in Richtung Manchester United verlassen hat, waren die Hoffnungen in ihn groß. Doch es folgten viele Enttäuschungen und eine Leihe zu Borussia Dortmund. Seit Saisonbeginn steht er bei einem neuen Klub unter Vertrag.

Für eine Saison ist Jadon Sancho an Chelsea verliehen worden. Dort blüht der ehemalige BVB-Fanliebling immer mehr auf und erlebte jetzt ein Spektakel.

Jadon Sancho: Ex-BVB-Star reibt sich die Augen

Beim BVB wurde er zum Superstar, im Trikot von Manchester United konnte er nicht glänzen. Nun findet Jadon Sancho beim FC Chelsea wieder zu seiner Bestform zurück – und wie! Seit seiner Ankunft in der britischen Hauptstadt gehört der Flügelflitzer fest zur Mannschaft von Trainer Enzo Maresca, der ihn auch unbedingt haben wollte.

Für die „Blues“ konnte er bislang überzeugen und auch einige Scorerpunkte holen. Direkt beim Debüt gegen den AFC Bournemouth bereitete er den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg vor. Eine Woche später glänzte er ebenfalls mit einer Vorlage beim Erfolg gegen West Ham (3:0).

Bei der mehr als nur wilden Partie gegen Brighton & Hove Albion am Samstag (28. September) war Sancho wieder mit einem Assist gut im Spiel dabei, erlebte dazu noch ein Spektakel. Dafür sorgte sein Teamkollege Cole Palmer.

Palmer schreibt Geschichte

Der offensive Mittelfeldspieler erledigte den Gegner an der Stamford Bridge fast schon im Alleingang. Palmer erzielte nämlich in der 1. Halbzeit alle vier Tore zur 4:2-Führung. Auch Jadon Sancho traf ins Netz, allerdings zählte das Tor des Ex-BVB-Stars aufgrund einer Abseitsposition nicht. Dennoch bereitete Sancho das vierte Tor von Palmer mustergültig vor.

Mit seinen vier Toren in einer Halbzeit gelang Palmer etwas, was es in der Premier League zuvor noch nie gab. Der 22-Jährige steht nach sechs Ligaspielen bei sechs Toren und vier Assists.

Beim 4:2 blieb es übrigens auch. Chelsea und Palmer machten in der 2. Halbzeit keine weiteren Treffer mehr. Sancho stand bis zur 71. Minute auf dem Platz und zeigte in seiner Heimat endlich, was man von ihm erwartet – wenn auch nicht bei Manchester United, sondern in London. Chelsea hat sich für die Leihe übrigens eine Kaufpflicht gesichert.