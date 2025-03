Borussia Dortmund: Fans sind baff! Ex-BVB-Star bald Weltfußballer?

Während Borussia Dortmund arg um die Qualifikation für die Königsklasse im nächsten Jahr bangen muss, könnte es für einen Ex-Star der Schwarz-Gelben derzeit kaum besser laufen. 2017 bekam der BVB satte 135 Millionen für ihn, doch diesem Preis ist er lange nicht gerecht geworden.

Ousmane Dembele sorgte im Laufe seiner Karriere für mächtig Furore – auf, aber auch neben dem Platz. Doch spätestens in dieser Saison macht er ausschließlich mit überragenden Leistungen auf dem Rasen auf sich aufmerksam. Dem Ex-Profi von Borussia Dortmund könnte sogar der ganz große Wurf gelingen.

Borussia Dortmund: Ex-Star Dembele spielt die beste Saison seiner Karriere

Er ist er neue Prinz von Paris! Nach dem Abgang von Superstar Kylian Mbappe zu Real Madrid, hat Paris Saint-Germain seinen neuen Top-Star gefunden: Dembele dreht in dieser Saison so richtig auf, lieferte bis dato 36 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen. Eine irre Quote des Ex-Dortmunders!

Doch auch neben seinen Toren und Vorlagen ist der 27-Jährige zu einer echten Führungsfigur gereift. War er vor einigen Jahren hin und wieder mal für Eskapaden außerhalb des Platzes bekannt, hat er sich mittlerweile zu einem Vollprofi gemausert. Damit hilft er nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Team.

Die guten Leistungen Dembeles färben auch auf das komplette Team ab: So gut wie in dieser Saison hat PSG laut vielen Experten schon lange oder gar noch nie gespielt. Das Resultat: Die Chance auf das Quadruple, also dem Gewinn von vier Titeln in einer Saison.

Dembele die heißeste Aktie auf den Ballon d’Or?

Die Liga führt Paris locker mit 19 Punkten an, schon in wenigen Wochen dürfte Meistertitel Nummer 13 perfekt sein. Im französischen Pokal steht man als einziges Top-Team im Halbfinale – die anderen drei Teams sind SL Dunkerque, AS Cannes und Stade Reims. Auch hier dürfte der Titel folgen. Den nationalen Supercup konnte man gegen die AS Monaco (1:0) bereits gewinnen und in der Champions League wird man mehr und mehr zum Titelfavoriten.

Nachdem PSG den FC Liverpool dramatisch rausgekegelt hat, wartet nun das Duell gegen Aston Villa, ehe ein mögliches Halbfinale gegen den FC Arsenal oder Real Madrid folgen könnte. Mit dem LFC haben der Ex-BVB-Star Dembele und Co. bereits ein Schwergewicht ausschalten können. Sollte am Ende tatsächlich der ganz große Wurf, der Titel in der Königsklasse folgen, würde auch Dembeles Aktie mit Blick auf die Weltfußballerwahl mächtig steigen.

Gewinnt PSG tatsächlich alle vier Titel und liefert Dembele weiter so stark ab, ist der Gewinn des Ballon d’Or kein Ding der Unmöglichkeit. Der Weg bis dahin ist noch lange, seine Chance könnten zu diesem Zeitpunkt jedoch schlechter stehen. Mit Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane und Karim Benzema gab es bereits fünf Weltfußballer aus Frankreich. Wird Dembele also Nummer sechs?