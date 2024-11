FC Bayern München buhlt um Mega-Star: ER lässt gerade ganz Europa ausflippen

In fast jeder Saison gibt es mindestens einen Shootingstar, der national und international komplett für Furore sorgt. Dann gehört meistens auch der FC Bayern München zu den Interessenten. Schließlich will der Rekordmeister stets die besten Spieler in seinem Kader haben.

So ist es auch in diesem Jahr wieder. Die Bosse des FC Bayern München haben einen neuen, künftigen Superstar ins Visier genommen. Wenig verwunderlich ist der FCB nicht der einzige Klub, der ihn unbedingt verpflichten will. Wegen seiner irren Torquote jagt ihn halb Europa.

FC Bayern München steigt in Rennen um Superstar ein

Mit Harry Kane hat der FC Bayern München einen absoluten Top-Stürmer in seinen eigenen Reihen. Der Brite lässt die Herzen der Bayern-Fans quasi wöchentlich mit Toren und Vorlagen höher schlagen.

Doch es gibt in Europa derzeit einen anderen Angreifer, der überragt: Viktor Gyökeres. Wie gut der Stürmer ist, musste Manchester City am eigenen Leib erfahren. Gyökeres erzielte beim 4:1-Erfolg von Sporting Lissabon gegen den britischen Spitzenverein drei Tore und setzte damit seinen starken Lauf durch.

Viktor Gyökeres ist heiß begehrt. Auch der FC Bayern München ist an ihm dran. Foto: IMAGO/GEPA pictures

In der laufenden Saison erzielte der Schwede 17 Tore in 23 Pflichtspielen. Seine Quote in der vergangenen Spielzeit war auch schon überragend: 43 Treffer in 50 Partien. Kein Wunder also, dass der FC Bayern ihn nun ins Visier nimmt, berichtet die „Times“.

FCB will Guardiola-Schreck Gyökeres

Neben den Münchenern wollen ihn auch noch einige andere Top-Klubs: Real Madrid, Manchester United, FC Arsenal, FC Chelsea und eben Manchester City. Wer ihn auch immer bekommt, muss ordentlich Kohle auf den Tisch legen. Wäre auch der FC Bayern München bereit, 100 Millionen Euro für Gyökeres zu zahlen? So hoch soll nämlich die Ausstiegsklausel sein.

Allerdings heißt es auch, dass es zwischen Gyökeres und Sporting Lissabon ein „gentlemen’s agreement“ geben soll. Demnach darf der 26-Jährige schon gegen eine Zahlung zwischen 75 und 85 Millionen Euro den Verein verlassen.

Es wird also ein erneut spannender Transfer-Poker um einen begehrten Spieler geben. In den vergangenen Jahren war das bei Spielern wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Erling Haaland der Fall. Nun steht der nächste Hammer-Deal bevor.