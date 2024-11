Borussia Dortmund: Wird es jetzt konkret? BVB-Star liebäugelt mit Abgang

Nach dem überzeugenden 2:1-Sieg gegen RB Leipzig hat Borussia Dortmund mächtig durchgeatmet. Der Abwärtstrend konnte vorerst gestoppt werden und der Druck auf Nuri Sahin und Co. ist zunächst etwas kleiner geworden.

Gegen RB wusste auch ein Akteur von Borussia Dortmund, der in den vergangenen Spielen noch seiner Form hinterhergelaufen war, wieder zu überzeugen: Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Doch schon bald könnte es ihn zu einem absoluten Top-Klub ziehen.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Flirt mit Real?

Beim Sieg gegen RB Leipzig absolvierte Schlotterbeck bereits sein 100. Pflichtspiel für die Schwarzgelben. 2022 war der Defensiv-Akteur vom SC Freiburg an die Strobelallee gewechselt. In dieser Zeit legte er eine starke Entwicklung hin – diese brachte ihn unter anderem auf das Radar von Real Madrid.

Die Königlichen sollen laut „Don Balon“ ein Auge auf den BVB-Star geworfen haben. Demnach befindet sich der Name des 24-Jährigen auf einer Liste potenzieller Verstärkungen für die Defensive der Königlichen.

Bei den Scouts der Madrilenen soll dem Bericht zufolge vor allem Schlotterbeck Eindruck hinterlassen haben. Körperlich spreche viel für den deutschen Nationalspieler, aber auch seine Ballbehandlung wird hervorgehoben. Das Aufbauspiel gehört zu seinen großen Stärken.

Bellingham als Ass im Ärmel?

Schlotterbeck sei für Real „eine sehr interessante Verstärkung“. Denn man müsste auch bei dem BVB-Star etwas tiefer in die Tasche greifen, im Vergleich zu anderen Top-Innenverteidigern könnten die Spanier bei Schlotterbeck jedoch noch etwas günstiger herumkommen. Wie hoch die Schmerzgrenze von Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. genau ist, ist jedoch nicht bekannt. Fakt ist: Schlotterbeck ist noch bis 2027 an Schwarz-Gelb gebunden. Billig würde ein Transfer für Real nicht werden. Sein Marktwert wird laut „Transfermarkt.de“ auf knapp 40 Millionen Euro beziffert.

Ein entscheidender Faktor für Real könnte jedoch der Ex-Dortmunder Jude Bellingham werden. Der Brite agiert angeblich bereits als Vermittler, um seinen ehemaligen Mitspieler von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen.