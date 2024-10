Borussia Dortmund: Transfer-Poker steht bevor! BVB nimmt Top-Talent ins Visier

Borussia Dortmund ist weit über die Landesgrenzen hinaus dafür bekannt, Top-Talenten den Sprung an die Weltspitze des Fußballs zu ermöglichen. Jude Bellingham und Erling Haaland sind dafür wohl die besten Beispiele.

Auch in den kommenden Jahren wollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund diese Strategie wohl weiter verfolgen. Nun könnte man erneut fündig geworden sein – kommt dieses Mega-Juwel zum BVB?

Jandry Gomez im Anflug auf Borussia Dortmund?

Durch die Verpflichtung von Justin Lerma, der zur Saison 2026/27 nach Dortmund kommen wird, dürfte dem BVB der ecuadorianische Markt bereits bestens bekannt sein. Das könnte sich nun bezahlt machen. Denn wie das Portal „Fussballeuropa.com“ berichtet, sollen die Dortmunder Bosse ein Auge auf Jandry Gomez geworfen haben. Der 17-jährige Offensivmann gilt in seiner Heimat als Riesentalent, nun könnte der nächste Schritt folgen.

Auch interessant: BVB-Star platzt endgültig der Kragen – „Wie beim Lehrer in der Unterrichtsklasse“

Derzeit spielt Gomez noch bei Barcelona SC. Dass man das Talent dort wohl nicht mehr lange halten kann, scheint auch Trainer Segundo Castillo klar zu sein: „Der Verein muss bei jedem Verkauf eines unserer Jungs einen finanziellen Gewinn erzielen“, so Castillo. Barcelona soll wohl etwa fünf Millionen Euro Ablöse fordern, inklusive einer Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

BVB erwartet harte Konkurrenz im Gomez-Rennen

Im Rennen um den Youngster aus Ecuador könnte Borussia Dortmund jedoch harte Konkurrenz erwarten. Vor allem Eintracht Frankfurt soll starkes Interesse an Gomez zeigen. Aber auch Bayer Leverkusen, Ajax Amsterdam oder Brighton & Hove Albion sollen sich fortlaufend nach dem 17-Jährigen erkundigen.

Es bedarf also wohl eine Menge Überzeugungsarbeit von Sebastian Kehl und Co., um Jandry Gomez am Ende zum BVB zu lotsen. Sollte das gelingen, dürfte man wohl einen echten Transfer-Coup feiern.