Jude Bellingham: Irre Wende im Transfer-Poker? Kehl-Worte lassen plötzlich aufhorchen

„Wann hat das Ganze endlich ein Ende?“, werden sich viele Fußballfans fragen. Im Transfer-Poker um Jude Bellingham ist immer noch nichts offiziell verkündet worden. Der BVB-Star stehe unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid, berichten zahlreiche internationale Medien.

Borussia Dortmund soll er zudem eine Abfuhr erteilt haben. Jude Bellingham möchte seinen Vertrag beim Bundesligisten nicht verlängern. Nun aber sorgen überraschende Aussagen von Sportdirektor Sebastian Kehl für Aufruhr. Kommt jetzt alles doch ganz anders?

Jude Bellingham: Irre Wende um BVB-Star?

Wechselt Jude Bellingham zu Real Madrid oder doch nicht? Eigentlich sollte schon alles fix sein. Der Mittelfeldstar habe sich mit den Königlichen geeinigt, lediglich mit Borussia Dortmund müssten noch Verhandlungen geführt werden. Das hatte die spanische Tageszeitung „Marca“ vor rund zwei Wochen bekanntgegeben.

Von der Meldung war der BVB überrascht gewesen. Es seien keine Angebote reingekommen. Wird der Mega-Star doch nicht nach Spanien wechseln? In der Sendung „Sky 90“ machte Sportdirektor Sebastian Kehl jetzt einige überraschende Aussagen. Im Transfer-Poker um Bellingham sagte der 43-Jährige. „Ich sehe uns da nicht chancenlos.“

Von den Berichten will sich der ehemalige Profi nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Ich habe viel Kontakt mit seinen Eltern und wir werden sehen, was passiert“, sagte Kehl und fügte hinzu: „Es gab Phasen, da habe ich gedacht, er bleibt nicht, und Phasen, in denen ich gedacht habe, er bleibt auf jeden Fall.“

Rekordsumme wird erwartet

Es sei abhängig davon, „was andere Teams tun. Ich glaube, dass das Rennen um ihn herum nach der Saison nochmal Fahrt aufnehmen wird.“ Zwei Spieltage sind es in der Bundesliga noch. Jude Bellingham und der BVB kämpfen mit dem FC Bayern um den Meistertitel. „Wir haben keine Deadline definiert und lassen es auf uns zukommen. Wir fokussieren uns auf unser Ziel und dann werden wir uns sicherlich irgendwann damit richtig intensiv beschäftigen müssen“, so Kehl weiter.

Bei dem Thema um den begehrten Youngster zeigt sich Kehl weiterhin entspannt. „Natürlich muss ich mich auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten. Ihn zu verlieren, wird uns sportlich weh tun“, betonte der Sportdirektor, ergänzte aber: „Wenn er gehen sollte, wird es uns marktgerecht so viel Geld bringen, dass wir sagen können: Es ist ein Szenario, mit dem wir in der Vergangenheit immer wieder Lösungen gefunden haben.“

Erstmal soll der BVB den Meistertitel holen, dann werde geschaut, was im Poker um den Youngster passiert. „Wenn man Deutscher Meister werden würde, ist es auch ein Zeichen. Alles andere wird vom Spieler und dem Umfeld abhängig sein“, sagte Kehl, der Medienberichten zu Folge 150 Millionen Euro für Bellingham fordert. „Er hat einen Wert für uns und der würde dann auch schon erzielt werden müssen. „