Jude Bellingham: Pikantes Detail enthüllt! Jetzt könnte alles schnell gehen

Es ist die wohl heißeste Personalie in diesem Sommer und könnte für Borussia Dortmund bitter enden. Jude Bellingham könnte den BVB verlassen und sich ab der kommenden Saison einem Top-Klub anschließen.

Die Frage ist nur: Zu welchen Verein wechselt Jude Bellingham? Während viele eine Entscheidung erst kurz vor Saisonende erwarten, könnte jetzt sogar alles schnell gehen.

Jude Bellingham: Steht Entscheidung bevor?

Es ist wie mit Erling Haaland in der vergangenen Spielzeit. Um Jude Bellingham streiten sich zahlreiche Top-Klubs. Jeder will den BVB-Star haben und die Schwarzgelben dürfen sich dann auf eine monströse Ablösesumme freuen.

Als heißester Anwärter gilt Real Madrid, mit dem bereits vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea (0:2) wohl Gespräche geführt worden sind, berichtete das französische Portal „Mercato Foot“. Nun sickern weitere interessante Details durch, wonach der Superstar bald über seine Zukunft entscheiden wird.

So berichtet der britische Radiosender „Talksport“, dass Bellingham nach der anstehenden Länderspielpause Ende März entscheiden wird, wo er in der kommenden Saison spielen wird. Das bedeutet, dass es vor dem Bundesliga-Knaller gegen den FC Bayern am 1. April wohl endlich Klarheit geben würde.

Wo spielt Bellingham in der nächsten Saison?

In seiner Heimat wird die Zukunft von Jude Bellingham heiß diskutiert. Denn neben Real Madrid soll es auch bereits Gespräche mit dem FC Liverpool gegeben haben. Zudem hat Manchester City großes Interesse an dem britischen Nationalspieler.

Im Raum stehen bis zu 150 Millionen Euro, die Borussia Dortmund erwarten. Mit den Schwarzgelben stehen die Gespräche indes weiterhin aus. Der Mittelfeldstar will sich eigentlich aktuell auf das Sportliche konzentrieren. Nach dem Aus in der Königsklasse will der BVB die Meisterschaft und den DFB-Pokal holen.

Mehr News für dich:

In Dortmund hat Bellingham noch einen Vertrag bis 2025. Sollte er sich für einen Verbleib entscheiden, winkt ihm eine Gehaltserhöhung auf bis zu 15 Millionen Euro im Jahr.