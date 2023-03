Schalke – Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit! DAS ist für den BVB besonders schmerzhaft

Am Samstag(18.30 Uhr) wird es die hundertste Ausgabe der „Mutter aller Derbys“ in der Bundesliga geben. Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund lässt schon seit Tagen den Pott kochen. Ein Sieg in dem so wichtigen Spiel wäre für beide Mannschaften, beide Vereine, beide Städte so wichtig.

Doch beide Teams werden mit großen Personalsorgen in die Partie gehen. Sowohl beim S04 als auch beim BVB fallen gleich mehrere wichtige Akteure aus. Borussia Dortmund muss kurzfristig sogar auf zwei weitere Leistungsträger verzichten.

Borussia Dortmund: Kobel und Reus äußerst fraglich

Während bereits unter der Woche schon feststand, dass BVB-Offensivspieler Julian Brandt das Derby nach seiner Muskelverletzung im Spiel gegen den FC Chelsea verpassen wird, hat es bei Schwarz-Gelb nun zwei weitere bittere Stars getroffen. Sowohl Stammkeeper Gregor Kobel als auch Kapitän Marco Reus fallen für den Revier-Schlager aus.

Kobel verletzte sich vergangenes Wochenende vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Beim Aufwärmen zog sich der Schweizer eine Muskelverletzung zu und verpasste sowohl das Bundesligaspiel gegen die Sachsen als auch das verloren gegangene Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Nun fehlt der Torhüter also auch gegen Schalke. Ersetzen wird ihn, wie schon gegen Leipzig und bei Chelsea, Dortmunds Nummer Zwei Alexander Meyer.

+++ Borussia Dortmund: Nach monatelangem Warten – Rückkehr steht bevor! +++

Im Gegensatz zu Kobel kam Marco Reus am vergangenen Dienstag (7. März) in London noch zum Einsatz. Den 33-Jährigen erwischte in der Folge ein harter Infekt, der Offensiv-Star soll gegen Chelsea schon leicht angeschlagen gespielt haben. Jetzt fehlt er auch in Gelsenkirchen. Für Reus besonders bitter: Schon große Teile des Hinspiels verpasste der Kapitän. Er verletzt sich in der 32. Minute und musste ausgewechselt werden. Aufgrund dieser Verletzung verpasste er große Teile der Hinrunde.

Die Aufstellungen

So spielen die Schalker: Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani – Krauß – Král, Aydin – Zalazar, Bülter – Frey

Mehr News zum BVB:

Der BVB spielt mit folgender Aufstellung: Meyer – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Wolf – Bellingham, Can, Bynoe-Gittens – Haller, Malen