Borussia Dortmund: Klopp-Star gibt Trennung im Sommer bekannt! Sollte der BVB zuschlagen?

Borussia Dortmund reitet weiterhin auf der Welle des Erfolges. Nach dem zehnten Sieg im zehnten Spiel des Jahres stehen für den BVB mit dem Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea und dem Revierderby auf Schalke gleich wieder zwei absolute Highlights an.

Unabhängig vom Ausgang dieser enorm bedeutungsvollen Spiele sind die Transferplanungen bei Borussia Dortmund im vollen Gange. Nachdem ein Klopp-Schützling sein Sommer-Abgang bekannt gegeben hat, könnte der BVB sich nun um einen Transfer des Liverpool-Stars bemühen.

Borussia Dortmund: Ruhrpott statt Merseyside?

Er ist einer der Symbolfiguren für die unglaublichen letzten Jahre des FC Liverpool unter Jürgen Klopp: Roberto Firmino kam 2015 für 41 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum Klopp-Klub. Seitdem wurde Firmino immer mehr zum absoluten Leistungsträger und Fanliebling an der Anfield Road. Er gewann unter anderem die Champions League und die englische Meisterschaft mit den Reds.

Nach acht Jahren Liverpool wird der Brasilianer im Sommer seine Zelte woanders aufschlagen. Das bestätigte er in der vergangenen Woche. Dem Offensiv-Star war es wichtig, dies Klopp in einem persönlichen Gespräch zu erklären. Klopp hätte Firmino sehr gerne weiterhin an der Anfield Road gehalten, wollte seinen Vertrag unbedingt verlängern. Doch Stürmer hat andere Pläne, möchte nach fast einem Jahrzehnt beim FC Liverpool noch einmal woanders spielen.

Die Personalie Roberto Firmino könnte so für den BVB durchaus interessant werden. Der technisch starke Angreifer wäre aufgrund seines auslaufenden Vertrages ablösefrei zu haben und könnte dementsprechend ohne Ablöse zu Schwarz-Gelb gelotst werden. Inwieweit der Brasilianer in das Gehaltsgefüge vom BVB passen würde, ist schwer zu sagen. Mit 31 Jahren ist Firmino zwar nicht mehr der jüngste, sportlich wäre er für das Team von Edin Terzic aber mit Sicherheit ein großer Gewinn.

Firmino nicht mehr erste Wahl

Dass Roberto Firmino im Laufe seiner Zeit beim FC Liverpool zu einer Art Ikone geworden ist, ist kein Geheimnis. Der 31-Jährige steht für eine überaus erfolgreiche Zeit der Reds, war sowohl am Champions League-Titel 2019 als auch dem Premier League-Gewinn 2020 maßgeblich beteiligt. Zur Wahrheit seiner Vita in Liverpool gehört aber auch, dass er in den vergangenen Monaten nicht mehr gesetzt war. Spätestens seitdem Liverpool im Sommer eine Art Umbruch in der Offensive einläutete, ist der Brasilianer nicht mehr die erste Wahl. Mit Luiz Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez und Cody Gakpo sind in den vergangenen Transferperioden gleich vier neue Offensiv-Stars geholt worden. Ein weiterer Grund für Firmino, noch einmal ein neues Abenteuer zu wagen.

Ein erster Interessent für den Liverpool-Star soll es bereits geben. Der türkische Kult-Klub Galatasaray Istanbul soll sich schon bei den Beratern von Firmino zu einem möglichen Wechsel in die Türkei erkundigt haben. Ob der BVB in das Rennen um den Ex-Hoffenheimer einsteigt, bleibt abzuwarten. Die BVB-Bosse sollten den Offensiv-Allrounder aber definitiv auf dem Zettel haben.