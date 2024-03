Jude Bellingham: Entscheidung offiziell! Ex-BVB-Star ist fassungslos

Er spielt eine überragende Saison mit Real Madrid, holte den ersten Titel und hat die spanische Meisterschaft sowie die Champions League noch im Visier: Jude Bellingham. Der Ex-BVB-Star ist beim Rekordmeister der gefeierte Superstar.

Doch Jude Bellingham ist wütend – genauso wie Real Madrid. Nach dem Skandalspiel am vergangenen Wochenende ist eine Entscheidung um das Mega-Talent vor dem Champions-League-Rückspiel gegen RB Leipzig gefallen. Es wird immer absurder.

Jude Bellingham: Entscheidung offiziell gefallen!

„Es ist ein verdammtes Tor“, brüllte Jude Bellingham in der LaLiga-Partie gegen den FC Valencia und kassierte daraufhin die Rote Karte vom spanischen Schiedsrichter Jesus Gil Manzano. Allein schon das ist für viele ein Skandal. Doch was wenige Sekunden vorher passierte, ist noch viel übler.

Es lief die siebte Minute der Nachspielzeit im Estadio Mestella und Real Madrid hatte kurz zuvor einen 0:2-Rückstand aufgeholt. In der 99. Minute flankte Brahim Diaz in den Strafraum auf Bellingham, der zum vermeintlichen 3:2 traf. Dann passierte aber das Unfassbare. Der erfahrene Schiri Manzano pfiff ab – während der Flanke.

Der Treffer zählte nicht und die Madrilenen rannten zum Schiedsrichter, geigten ihm wütend die Meinung. Ganz vorne war auch Bellingham, der die Rote Karte anschließend sah. Ganz Spanien war geschockt. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Real Madrid will Einspruch einlegen

Jude Bellingham ist vom spanischen Fußballverband RFEF für zwei Spiele gesperrt worden. Damit wird der Brite in den kommenden beiden Partien gegen Celta Vigo und CA Osasuna nur zuschauen.

Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass der Neuzugang aus Borussia Dortmund immerhin am 29. Spieltag immerhin gegen Osasuna wieder am Start sein wird. Laut mehreren Medienberichten aus Spanien will Real Madrid Einspruch gegen das Urteil einlegen. Ob der dann erfolgreich sein wird, wird sich zeigen.

So oder so ist man in Madrid empört über Schiedsrichter Gil Manzano. Der Unparteiische soll nun einige Spiele nicht mehr pfeifen dürfen.

Bitter für Real: Statt mit drei Punkten aus Valencia zurückzureisen, wurde es am Ende nur einer. Außerdem wird jetzt auch Top-Torjäger und Leistungsträger Bellingham fehlen.