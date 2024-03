Borussia Dortmund: Juwel lehnt Verlängerung ab – schnappt der BVB zu?

Wenn in der Fußballwelt junge Spieler bereits früh auf sich aufmerksam machen, dann gehört Borussia Dortmund stets zu den Mannschaften, die früh Interesse an diesen Talenten zeigen. So konnte der BVB in der Vergangenheit auch den einen oder anderen Transfer tätigen.

Diese Hoffnung haben die Verantwortlichen nun auch bei einem erst 15(!)-Jährigen. Der Youngster ist heiß begehrt und hat nun die Vertragsverlängerung bei seinem aktuellen Klub abgelehnt. Schnappt der BVB jetzt zu?

Borussia Dortmund: Juwel lehnt Verlängerung ab

Die Rede ist von Francesco Camarda vom AC Mailand. Erste Gerüchte über ein Interesse von Borussia Dortmund kamen im vergangenen Sommer auf. Der Youngster sorgte mit seiner irren Torquote aus der Mailänder Jugendabteilung für Schlagzeilen. So soll er in den vergangenen drei Jahren 485 Tore in nur 89 Spielen geschossen haben.

Kein Wunder also, dass viele Teams das Sturm-Talent haben wollen. Geht es nach seinem derzeitigen Arbeitgeber, soll er in Italien bleiben. Der aktuelle Vertrag des 15-Jährigen in Milan läuft bis 2026. Die Verantwortlichen der Rossenori hätten gerne um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

Doch Camarda will wohl nicht verlängern, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet. Das ist nun die große Chance für den BVB, der die Situation des Mega-Juwels bereits seit langem ganz genau beobachtet.

Mehrere Interessenten im Spiel

Allerdings wird es nicht so einfach für Borussia Dortmund. Nicht nur wird Milan eine satte Ablöse fordern, falls das Juwel noch in den nächsten beiden Transferperioden wechseln sollte. Andernfalls würden die Dortmunder wohl bis Sommer 2026 warten, bis Camarda dann anschließend ablösefrei zu haben ist. Es gibt aber auch noch viele andere Interessenten. Einer davon ist Manchester City. Ob der BVB sich gegen den amtierenden Champions-League-Sieger durchsetzen kann?

Trotz seiner 15 Jahre hat Camarda auch schon Partien für die erste Mannschaft von Milan gespielt. Am 25. November 2023 feierte er beim 1:0-Sieg gegen die AC Florenz sein Profidebüt. Mit 15 Jahren und 259 Tagen ist er der jüngste Debütant der italienischen Profiliga. Ein weiterer Kurzeinsatz kam noch gegen Frosinone Calcio dazu. Ansonsten spielt Camarda viel in der U19 der Mailänder – so auch in der Youth League gegen den BVB. In beiden Partien blieb er allerdings ohne Treffer.