Jadon Sancho: Manchester-Zoff immer skurrilerer – er muss sich beim Umziehen einschließen!

Wer hätte gedacht, dass ein Streit zwischen Spieler und Trainer so eskalieren kann? Jadon Sancho macht bei Manchester United die schwerste Phase seiner Karriere durch. Sein Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag hat nun völlig verrückte Auswirkungen.

Knapp zwei Monate ist es her, dass Jadon Sancho hochkant aus dem Kader flog (hier mehr zum Zoff). Er hatte seinen Coach öffentlich der Lüge bezichtigt, sich über seine Nichtnominierung geärgert. Jetzt kommen immer verrücktere Details ans Licht.

Jadon Sancho trainiert allein

Weil er gegen Arsenal London Anfang September nicht im Kader stand und seine Trainingsleistung von ten Hag öffentlich kritisiert wurde, keilte der Flügelflitzer aus. Auf Social Media machte der Ex-BVB-Star seinem Unmut Luft – und darf deshalb bis heute nicht mehr mit der Mannschaft trainieren.

Ten Hag gibt den harten Hund. Annäherungsversuche scheiterten – wohl auch, weil sich Jadon Sancho für seine Äußerungen nicht entschuldigen will. Stattdessen lässt er eine Demütigung nach der anderen über sich ergehen. Training allein ist da nur die Spitze des Eisbergs.

Weggesperrt im Jugendbereich

Neue Berichte von „The Athletic“ zeigen nun, wie sehr der 23-Jährige in Manchester isoliert ist. Seit Oktober muss Sancho auf der Anlage der Jugendakademie trainieren. Wegen geltender Bestimmungen muss er sich dort beim Umziehen sogar in der Kabine einschließen. In England ist es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, dass ältere Profis und Jugendspieler hier aufeinander treffen.

Noch skurriler ist die Tatsache, dass ihm das Essen in einer Lunchbox vorbeigebracht wird, da ihm der Zugang zur Kantine verwehrt wird. Der Kontakt zur Profimannschaft wird von Manchester United offenbar so gut es nur geht gänzlich eingeschränkt.

Jadon Sancho: Flucht im Winter

Nichts deutet auf eine Zukunft beim englischen Rekordmeister hin. Denn weder Sancho noch ten Hag wollen sich entschuldigen. Und so scheint eine Flucht im Winter der einzige Ausweg aus der Misere zu sein.

Immer wieder wurde Jadon Sancho deshalb mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Doch daraus dürfte nichts werden. Genügend Interessenten gibt es für ihn dennoch.