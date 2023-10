Jude Bellingham sorgt in seiner Heimat für Aufschrei – droht ihm jetzt Ungemach?

Er hat es in Rekordgeschwindigkeit in den Fußball-Olymp geschafft. Mit nur 20 Jahren ist Jude Bellingham zum Weltstar aufgestiegen. Madrid liegt ihm zu Füßen. Die Experten sind sich einig, dass er die nächste Fußball-Generation über Jahre anführen wird.

So sehr Jude Bellingham vor allem auch in seiner Heimat verehrt wird, so ungläubig waren die Fans dort nun. Denn in England sorgt der Mittelfeldspieler für einen Aufschrei. Büßt er damit viele Sympathien ein?

Jude Bellingham äußert klaren Plan

Wenige Monate ist es her, da wechselte der Brite für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid (hier alle Hintergründe zum Wechsel). Die Bilanz seitdem ist überragend. In neun Ligaspielen erzielte der Ex-Dortmunder acht Treffer, auch in der Champions League netzte er zweimal.

Auch interessant: Jadon Sancho: BVB schaut genau hin – Gespräche über Wechsel haben begonnen

Kein Wunder, dass man in der spanischen Hauptstadt äußerst froh ist, einen Vertrag bis 2029 abgeschlossen zu haben! Jude Bellingham soll eine neue Ära des weißen Ballets prägen. Und das würde er nur zu gerne auch tun, wie er jetzt verrät.

„Ich möchte die nächsten zehn bis 15 Jahre meines Lebens bei Real Madrid bleiben. Da möchte ich sein, ich liebe es, da zu sein“, schwärmt er. Genau diese Aussage löst in der Heimat Schnappatmung aus.

England fürchtet sich

Denn auf der Insel wird die eigene Liga bekanntermaßen als die stärkste der Welt angesehen. Wer etwas auf sich hält, muss sich hier durchsetzen – so die englische Ansicht. Und ausgerechnet der vielleicht größte Star des Landes im kommenden Jahrzehnt hat keinen Bock auf die Premier League?

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. „Bellingham wird womöglich NIEMALS in der Premier League spielen“, schrieb die „Daily Mail“ beispielsweise umgehend. Ob Bellingham das nun Sympathien kostet?

Jude Bellingham unter Beobachtung

Die Stimmungslage der englischen Fans kann bekanntermaßen schnell kippen. Der Ex-BVB-Star steht ab sofort unter Beobachtung. Denn zumindest sollte er in der Nationalmannschaft performen, wenn er schon nicht in die Premier League will…