Jadon Sancho weiter auf dem Abstellgleis – jetzt kassiert der Ex-BVB-Star den nächsten Rückschlag

Bei United-Coach Erik ten Hag ist Jadon Sancho in Ungnade gefallen, weil er ihn öffentlich kritisierte, ihn sogar der Lüge bezichtigte. Noch immer ist der Ex-BVB-Star suspendiert, ein Wechsel im Winter scheint die einzige Lösung für das Problem.

Jetzt hat ein Top-Klub aber offenbar abgesagt. Ein Wechsel kommt für den FC Barcelona in diesem Winter nicht in Frage. Jadon Sancho muss sich also weiter nach Optionen umschauen.

Jadon Sancho: Absage von Top-Klub

Vor dem Spiel gegen Arsenal (3. September) flog Sancho aus dem Kader. „Aufgrund seiner Leistung im Training haben wir ihn nicht ausgewählt“, teilte ten Hag damals mit. Sancho reagierte erzürnt, schrieb zurück: „Ich werde es nicht zulassen, dass Menschen Dinge über mich sagen, die komplett unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut verhalten.“ Das war der Anfang vom Ende.

++ Borussia Dortmund: Brutale Ohrfeige im TV – Nagelsmann straft BVB-Profis ab ++

Seitdem ist Jadon Sancho bei Manchester United suspendiert, darf nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Sowohl Spieler als auch Verein drängen auf eine Lösung im Winter. Ein Wechsel muss her, um die Probleme zu lösen.

Borussia Dortmund galt immer wieder als heißer Kandidat. Sportdirektor Sebastian Kehl dementierte aber zuletzt die Gerüchte. Er betonte, dass man gar keinen Bedarf habe. Darüber hinaus wurde auch der FC Barcelona als möglicher Interessent genannt.

Ist das Sanchos einzige Option?

Laut einem neusten Bericht der spanischen „Sport“ bestehe zwar Interesse, einen Wechsel im Winter schließen die Katalanen aber aus. Erst im kommenden Sommer würde man ernsthaft über eine Verpflichtung von Sancho nachdenken.

Das könnte dich auch interessieren:

Aktuell scheint die einzige Hoffnung auf einen Winterwechsel der italienische Top-Klub Juventus Turin zu sein. Die „Alte Dame“ plane eine Leihe im Winter und wolle dann überlegen, den Engländer im Sommer fest zu verpflichten, hieß es zuletzt in „Sport Bild“.