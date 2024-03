Jadon Sancho: Hammer-Neuigkeit! Für den BVB könnte das alles ändern

Im Winter ist Jadon Sancho zu Borussia Dortmund zurückgekehrt, doch es gibt ein großes Problem: Es ist eine Rückkehr auf Zeit. Schon im Juni läuft die Leihe wieder aus, dann muss Sancho zurück nach Manchester.

Nur zu gerne würde Borussia Dortmund Jadon Sancho langfristig an sich binden, doch bislang schien das quasi unmöglich. Doch jetzt könnte der BVB wieder neue Hoffnung schöpfen, denn die Ablöseforderungen sind wohl niedriger als zunächst angenommen.

Jadon Sancho: Kauf plötzlich möglich?

Es sind Tore, wie beim Champions-League-Achtelfinale gegen PSV Eindhoven, für die ihn die Fans so lieben. Jadon Sancho ist ein absoluter Publikumsliebling in Dortmund – und inzwischen auch wieder ein Leistungsträger. Erst traf er zum wichtigen 2:0 gegen Werder Bremen, dann netzte er auch in der Champions League.

Mit jedem Tor wächst bei Borussia Dortmund und seinen Fans die Sehnsucht nach einer festen Verpflichtung. Bislang schien diese aber in weiter Ferne. Schließlich legte United erst vor drei Jahren satte 85 Millionen Euro für Sancho auf den Tisch. Und Vertrag bis 2026 hat der 23-Jährige auch noch.

Sancho plötzlich billiger

Zuletzt war von einem erneuten Leihgeschäft die Rede, aber auch ein Kauf könnte nun in den Bereich des Möglichen rücken. Statt der bislang kolportierten 50 bis 60 Millionen Euro soll Manchester United jetzt nur noch rund 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse fordern. Eine Summe, die für den BVB finanzierbar sein könnte – vor allem nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League (Hier mehr!).

Nach Informationen der „Bild“ wollen die „Red Devils“ ihren „Fehleinkauf“ im Sommer unbedingt loswerden – auch wenn es sich dabei um ein eindeutiges Verlustgeschäft handeln. Eine Rückkehr zu United kommt wohl weder für Sancho noch für den Verein infrage.

Sancho überwarf sich mit Trainer Erik ten Hag, wurde suspendiert und durfte über Monate nicht mit der Mannschaft trainieren. Im Winter führte ihn sein Weg zurück nach Dortmund. Bei seinem Ex-Klub blüht der 23-Jährige wieder richtig auf – und würde wohl auch selbst gerne über den Sommer hinaus bleiben.