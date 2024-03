Jadon Sancho reagiert auf Fan-Sorgen – BVB bangt um seinen Helden

Das war er doch endlich wieder, der alte Jadon Sancho, wie man ihn aus seiner früheren BVB-Zeit kennt. Gegen Eindhoven zeigte Borussia Dortmund gerade in der Anfangsphase die vielleicht beste Saisonleistung. Das lag in großen Teilen auch am jungen Briten.

Nicht nur, dass Jadon Sancho schon kurz nach Anpfiff ein ganz wichtiges Tor erzielte. Auch danach setzte er immer wieder Duftmarken. Sein Auftritt nahm jedoch ein jähes Ende, als er verletzt raus musste. Nach dem Spiel reagierte er auf die Sorgen der Fans.

Jadon Sancho muss verletzt raus

Als der 23-Jährige von einem Betreuer flankiert an Süd- und Osttribüne entlang humpelte, gab es Applaus und Standing Ovations. Der Zuspruch der Fans tat Sancho sichtlich gut und half über den Schmerz, der sich kurz zuvor eingeschlichen hatte.

Nach gut 75 Minuten war nach einem Sprint zu Boden gegangen, musste sich zunächst einige Zeit behandeln lassen. Dann das Zeichen nach draußen: Jadon Sancho konnte nicht mehr weiter machen. Die Schmerzen waren zu stark. Droht nun gar ein Ausfall?

BVB beruhigt – Sancho optimistisch

Er habe etwas im Oberschenkel gespürt und wollte nichts weiter riskieren, erklärte die BVB-Leihgabe nach Abpfiff gegenüber „ESPN“. „Wir werden das checken. Hoffentlich ist es nichts“, sagte er. „Aber es sollte okay sein“, nahm er den Fans die Anfangs-Sorgen.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich. „Der Muskel hat zugemacht, ich hoffe, dass er nicht ausfallen wird“, sagte dieser in den Katakomben. Klarheit dürfte es erst in den Tagen nach dem Duell gegen Eindhoven geben.

Jadon Sancho wirbelt wieder

Klar ist: Sollte der Spieler ausfallen, wäre das für den BVB jetzt gerade ein großer Verlust. Denn Sancho läuft wieder zur Hochform auf. Nach seinem Tor gegen Bremen legte er gegen Eindhoven in der dritten Minute mit einem beherzten Distanzabschluss nach.

Auch danach spielte er in der Anfangsphase seine Geschwindigkeit und trickreiche Finesse immer wieder aus und die Gegenspieler schwindelig. Jadon Sancho zeigte seine beste Leistung seit seiner Dortmund-Rückkehr. Die Standing-Ovations hatte er sich an diesem Abend verdient.