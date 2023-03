Ilkay Gündogan: Entscheidung gefallen? Fans in Deutschland dürfen jubeln

Das frühe Ausscheiden bei der WM 2022 war für viele Spieler der deutschen Nationalmannschaft ein Schock. Einige der arrivierten Kräfte hatten daher nach dem Turnier in Katar angekündigt, über einen Rücktritt aus der DFB-Elf nachzudenken. Darunter auch Ilkay Gündogan.

Nun soll der ehemalige BVB-Star eine Entscheidung über seine Zukunft in der Nationalmannschaft getroffen haben. Dabei scheint nun klar: Er wird auch weiterhin ein Teil des Teams bleiben wollen.

Ilkay Gündogan bleibt DFB-Elf treu

„Es ist mein drittes großes Turnier mit dem DFB-Team in Folge, das extrem frustrierend endet“, meinte Gündogan Anfang Dezember, als er auf seine Zukunft in der Nationalmannschaft angesprochen wurde und ergänzte, dass es „echt eine Herausforderung ist, darauf klarzukommen“. Nun hat sich der ehemalige BVB-Star allerdings dazu entschieden, seine Fußballschuhe für die DFB-Auswahl noch nicht an den Nagel zu hängen, das berichtet „Sport1“.

Nach den zuletzt sehr enttäuschenden Turnieren bei der WM 2018, der EM 2021 und der WM 2022 sieht der Mittelfeldspieler seine Mission beim DFB wohl noch nicht als beendet an. Bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land wäre es dann allerdings wohl seine letzte Chance auf einen Titel mit der deutschen Nationalmannschaft. Den WM-Triumph von 2014 verpasste Gündogan noch wegen einer Verletzung.

Ilkay Gündogan dachte schon zum zweiten Mal ans Aufhören

Die Nachricht, dass Gündogan weiterhin ein Teil des Teams ist, dürfte wohl besonders Hansi Flick erfreuen. Als der Mittelfeldmann schon 2021 einmal an seinen Rücktritt aus der DFB-Elf dachte, hatte ihn der Bundestrainer noch persönlich von einem Verbleib im Team überredet. Dem Bericht zufolge soll der ehemalige Bayern-Coach große Stücke auf den zentralen Baustein von Manchester City halten.

Die kommenden Länderspiele des DFB gegen Peru und Belgien könnte der ehemalige Dortmunder allerdings trotzdem verpassen. Der Grund ist allerdings ein schöner, denn der Premier-League-Profi erwartet schon bald Nachwuchs. Bereits in den kommenden Wochen soll es so weit sein.