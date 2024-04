Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Alle reden über DIESE Entscheidung – selbst BVB-Fans sind fassungslos

Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen war nicht gerade mit Highlights gespickt, doch eine Szene sorgte für ganz schön viel Gesprächsstoff. Selbst die BVB-Fans sind fassungslos.

In der 30. Minute des Spiels kam es am Dortmunder Strafraum zu einer kniffligen Szene. Frimpong ging an der Strafraumgrenze zu Boden. BVB-Kapitän Emre Can war ihm mit offener Sohle in die Hacken gestiegen. Es sah verdächtig nach Elfmeter aus und, bei strenger Regelauslegung, wäre es auch eine rote Karte gewesen. Sieberts Pfeife jedoch blieb stumm. Auch der VAR hatte keine Einwände. Auf den Social-Media-Plattformen kam es direkt zu hitzigen Diskussionen!

Borussia Dortmund: Fans fassungslos über nicht gegebenen Elfmeter

Auf X (ehemals Twitter) waren die Fans einer Meinung: Das ist ein glasklarer Elfmeter! Ein Nutzer schrieb: „Im Mittelfeld wird da sofort gepfiffen, also Elfer, Foul ist Foul“. Ein anderer User schreibt: „Klares Foul. Die Frage ist, ob er ihn auf der Linie trifft oder knapp davor“. Tatsächlich muss man bei dem Foulspiel mit der Lupe hinschauen, ob das Foul innerhalb oder außerhalb des Dortmunder Strafraums war.

Sogar die Fans von Borussia Dortmund zeigen sich auf X einsichtig. Ein Fan schreibt: „Als BVB-Fan muss man zugeben, dass es ein klarer Elfer ist und wir da viel Glück hatten“. Ein anderer Nutzer fragt sich: „Wie kann es da zwei Meinungen geben?“

Emre Can wird dennoch beim nächsten Bundesligaspiel fehlen. Er hatte sich bei einer anderen Aktion die fünfte gelbe Karte abgeholt und wird somit am kommenden Spieltag gegen den direkten Konkurrenten RB Leipzig fehlen.