Erling Haaland tickt komplett aus – DAS bringt den Ex-BVB-Star mächtig auf die Palme

Für seine Emotionen wurde Erling Haaland bei Borussia Dortmund mächtig gefeiert. Der Angreifer schießt nicht nur Tore am Fließband – er hat auch kein Problem damit, mal richtig hart in den Zweikampf zu gehen.

Beim Spiel von Manchester City gegen Newcastle United sind dem Norweger nun aber mal so richtig die Sicherungen durchgebrannt. Erling Haaland war fuchsteufelswild und kassierte dafür schließlich die gelbe Karte.

Erling Haaland rastet aus – aus DIESEM Grund

Was war passiert? Im Spitzenspiel gegen Newcastle United langt Verteidiger Dan Burn gegen Haalands Mitspieler Jack Grealish ordentlich hin, foult den City-Star ohne große Not mit einer Grätsche von hinten.

Es kommt zur Rudelbildung, ein Gerangel unter den Spielern. Plötzlich eilt auch Haaland herbei, stürmt auf Burn zu und packt ihn am Trikot. Die beiden Hünen – Haaland ist 1,95 Meter groß, Burn sogar 2,01 Meter – schieben sich hin und her, schreien sich an. Die Mitspieler können die Streithähne dann schließlich trennen. Schiedsrichter Simon Hooper hat aber genug gesehen. Er zitiert sowohl Haaland als auch Burn zu sich und zeigt beiden die gelbe Karte.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits entschieden, City führte dank der Treffer von Phil Foden und Bernado Silva bereits mit 2:0. Haaland steuerte die Vorlage zum Silva-Tor bei, traf selbst dieses Mal aber nicht.

Haaland und City jagen Arsenal

Manchester City und Haaland kämpfen in der Premier League weiter um den Anschluss an Spitzenreiter Arsenal. Die „Gunners“ führen die Liga mit 63 Punkten an, City liegt fünf Zähler dahinter. Mit 27 Treffern in 25 Liga-Spielen führt der Ex-BVB-Star die Torjägerliste an.

Nächstes Wochenende geht es für die „Skyblues“ gegen Crystal Palace weiter. Danach steht in der Champions League das Rückspiel gegen RB Leipzig an. Nach dem 1:1 im Hinspiel braucht es jetzt einen Sieg für den Einzug ins Viertelfinale.