Entsetzen nach Gladbach – BVB: Fan drohen nach hinterhältiger Attacke bleibende Schäden

1:1 trennten sich Gladbach und BVB am Samstagabend (hier mehr). Doch was nach dem Spiel geschah, sorgt in Fußballdeutschland für Entsetzen. Eine hinterhältige und brutale Tat könnte für einen Fan schwerwiegende Konsequenzen haben.

Ein Stadionbesucher wurde nach Gladbach – BVB unvermittelt mit einer Bierflasche geschlagen, erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wohl auch bleibende Schäden. Nach dem Täter wird nun gesucht – doch die Aussichten sind gering.

Gladbach – BVB: Fan mit Bierflasche schwer verletzt

21.24 Uhr war es, das Bundesliga-Spiel war seit rund einer Stunde vorbei, als es am Bahnhof in Rheydt zur hinterlistigen Tat kam. Am Eingang des Bahnhofs, an dem sich gerade zahlreiche Zuschauer auf die Heimreise machten, hatte ein Fan laut Augenzeugenberichten einen anderen Mann angesprochen und ihm unvermittelt mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben.

Während der Täter flüchtete, blieb das Opfer blutüberströmt im Bahnhof liegen. Es wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, dort stationär aufgenommen. Die Polizei Mönchengladbach berichtet: „Ersten Erkenntnissen zufolge wird der 27-Jährige durch die Tat bleibende gesundheitliche Schäden davontragen.“

Opfer (27) drohen bleibende Schäden

Viel mehr ist über die Tat nicht bekannt. Der Täter soll laut Zeugenberichten eine Art gelben Schal getragen haben. Dass es sich um die Attacke eines BVB-Fans auf einen Gladbacher handelte, liegt nah, ist aber nicht bestätigt. Der Angreifer flüchtete direkt nach der perfiden Tat in unbekannte Richtung und konnte auch nach zügig eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht gefunden werden.

Für die Suche nach dem Täter bittet die Polizei nun, dass sich alle Zeugen des Vorfalls melden. Wer etwas gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zur Schock-Tat nach Gladbach – BVB hat, soll sich telefonisch unter 02161 / 290 bei der Polizei Mönchengladbach melden.