Gladbach – Borussia Dortmund: Nur noch Frust – für den BVB kommt es knüppeldick

Wieder kein Auswärtssieg. Auch im sechsten Anlauf hat’s beim BVB nicht geklappt. Bei Gladbach – Borussia Dortmund reichte es nur für einen Punkt (1:1). Doch das war beileibe nicht das einzige Problem.

Gerade schien die größte Verletzten-Misere überstanden, da muss der BVB schon wieder um Leistungsträger zittern. Gleich zwei Stars mussten bei Gladbach – Borussia Dortmund verletzt vom Platz. Besonders bei Maximilian Beier sind die Sorgen groß.

Gladbach – Borussia Dortmund: Ein Punkt, zwei Verletzte

In der Champions League ist der Auswärtsbann gebrochen, in der Bundesliga will es einfach nicht klappen. Das 1:1 im Borussia-Park war erst der zweite Punkt, den Dortmund in dieser Saison in der Fremde holen konnte. Zu wenig für die BVB-Ansprüche. Dabei war man doch das bessere Team, ging in Führung. Und doch musste man sich am Ende mit einem Remis begnügen.

+++ Borussia Dortmund: Große Sorge! BVB muss plötzlich zittern +++

Aber es sollte noch frustrierender werden. Auch die Verletzungssorgen sind zurück. Eine ganz schwierige Phase mit bis zu neun schwerwiegenden Ausfällen gleichzeitig hatte man überstanden, dabei viele Punkte gelassen. Endlich war man nun wieder nah an der Vollbesetzung, nur um bei Gladbach – Borussia Dortmund die nächsten Ausfälle befürchten zu müssen.

Bangen um Beier und Süle

Schon vor dem Spiel fiel Waldemar Anton mit einem Muskelfaserriss aus (hier mehr), auch Julian Brandt war erneut nicht rechtzeitig fit geworden. Im Spiel kamen zwei weitere Sorgenkinder hinzu. Nach 82 Minuten musste Niklas Süle nach einem Zusammenprall im Strafraum vom Platz, könnte die Abwehrsorgen weiter vergrößern. Noch mehr Sorgen muss man sich um Maximilian Beier machen. Der war bereits nach einer knappen Stunde ausgewechselt worden, hatte sich am Knie verletzt. Noch auf dem Platz hatten die Ärzte den sogenannten „Schubladentest“ gemacht, die auf einen Kreuzbandriss hinweisen. Hoffentlich nur, um die Horror-Verletzung schnell ausschließen zu können.

Auch interessant:

Dennoch zuckt jeder Fußball-Fan beim Thema Knieverletzungen zusammen, kein Körperteil sorgt so oft für Langzeit-Ausfälle wie dieses Gelenk. Borussia Dortmund muss hoffen und bangen – mal wieder.