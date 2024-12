Gladbach – Borussia Dortmund: Sahin eiskalt! Bittere Pille für BVB-Star

Die Situation von Emre Can beim BVBV wird immer prekärer. Nach zahlreichen Fehlern und mageren Auftritten dauerhaft in der Kritik, brachte die dumme Rote Karte in Mainz für viele das Fass zum Überlaufen. Bei Gladbach – Borussia Dortmund folgt nun die nächste bittere Pille.

Nach abgesessener Sperre kehrt Emre Can zurück. Allerdings nicht auf den Platz. Nuri Sahin setzt seinen Kapitän bei Gladbach – Borussia Dortmund eiskalt auf die Bank. In einem eingespielten Mittelfeldzentrum scheint derzeit kein Platz für den 30-Jährigen.

Gladbach – Borussia Dortmund: Emre Can muss auf die Bank

Marcel Sabitzer, Pascal Groß, Felix Nmecha – nicht nur drei klangvolle Namen, sondern auch eine funktionierende Kombination. Die drei Mittelfeld-Stars haben sich festgespielt, sind in einer starken Form. Für Sahin gibt es derzeit keinen Anlass für Veränderungen. Ganz zum Frust von Emre Can.

+++ Borussia Dortmund: Große Sorge! BVB muss plötzlich zittern +++

Die Rote Karte in Mainz (1:3) kostete ihn nicht nur die Spiele gegen Freiburg (4:0) und Bayern (1:1), sondern womöglich auch den Stammplatz. In seiner Abwesenheit hat Sahin in seinem 4-3-3 sein Dreier-Mittelfeld gefunden. Can, zu fehlerbehaftet und formschwach, gehört nicht dazu.

Sahin hat sein Mittelfeld gefunden

Auch in der Innenverteidigung, in der der Nationalspieler ebenfalls agieren kann, fiel die Entscheidung gegen ihn. Neben Nico Schlotterbeck, der bei Gladbach – Borussia Dortmund auch Cans Kapitänsbinde übernimmt, verteidigt Niklas Süle für den verletzten Waldemar Anton.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Muss sich Emre Can vorerst mit der Bank anfreunden? Durch die überzeugenden Erfolge der letzten Wochen dürfte er erst einmal hinten anstehen. Dem ersten Kapitän bleibt derzeit nur das Warten. Und das Anbieten nach Einwechslung und auf dem Trainingsplatz.