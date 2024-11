Dinamo Zagreb – Borussia Dortmund: BVB muss plötzlich zittern – diese Nachricht kommt zur Unzeit

Gegen Freiburg (4:0) gab es ein Ausrufezeichen, nun steht mit Dinamo Zagreb – Borussia Dortmund jedoch wieder ein Auswärtsspiel an. Und jeder weiß: Das liegt dem BVB derzeit gar nicht.

Folgt nun auch noch ein bitterer Ausfall? Plötzlich muss Schwarzgelb um seinen Kapitän zittern. Emre Can reist zwar mit zu Dinamo Zagreb – Borussia Dortmund, verpasste aber das letzte Training in Dortmund und ist für das Champions-League-Spiel zumindest fraglich. Ein schlechter Zeitpunkt.

Dinamo Zagreb – Borussia Dortmund: Bangen um Can

Nach seiner Roten Karte in Mainz ist Emre Can in der Bundesliga zum Zuschauen verdammt. In der Champions League darf er dagegen ran – und dürfte durch die Zwangspause einen Platz in der Startelf nahezu sicher haben. Schließlich dürfte sich der ein oder andere Dauerbrenner der letzten Wochen über eine Pause freuen.

+++ Borussia Dortmund: Große BVB-Wende – Sahin verkündet es selbst +++

Doch nun wackelt der Sahin-Plan. Einen Tag vor dem Spiel (Mittwoch, 21 Uhr) vermeldete der BVB, dass Emre Can nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Der 30-Jährige musste bei der wichtigen Einheit aussetzen, trainierte stattdessen individuell. Was genau passiert ist, gab der Klub nicht bekannt. Aufgrund der Kürze der Zeit dürfte aber jedem klar sein, dass ein Einsatz bei Dinamo Zagreb – Borussia Dortmund nun zumindest fraglich ist.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Die erste leichte Entwarnung folgte schon Stunden später: Emre Can sitzt mit im Flieger nach Kroatien. Ob er dort allerdings wirklich eingesetzt werden kann, dürfte sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Genauso wie beim zuletzt krank ausgefallenen Stürmer-Star Serhou Guirassy. Hier alle Infos.