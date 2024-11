Mainz 05 – Borussia Dortmund: BVB-Star macht Fans rasend – Aktion macht sprachlos

In der Partie Mainz 05 – Borussia Dortmund will die Mannschaft von Nuri Sahin den Positivtrend der vergangen Woche fortführen. Wie zuletzt gegen RB Leipzig und Sturm Graz sollen auch gegen die Rheinhessen drei Punkte her.

Jedoch tat sich die Borussia gegen unangenehme Mainzer zu Beginn schwer. Und dann schoss man sich auch noch selbst ins Knie – Emre Can brachte den BVB im Spiel Mainz 05 – Borussia Dortmund in große Probleme. Die Fans toben!

Mainz 05 – Borussia Dortmund: Can sieht nach Brutalo-Foul Rot!

Nach einem holprigen Start in der Mainzer Arena manövrierte Kapitän Emre Can sein Team in noch größere Schwierigkeiten. Der 30-Jährige sah in der 27. Minute nach einem üblen und völlig unnötigen Einsteigen gegen Mainz-Spieler Lee Jae-Sung die glatt rote Karte. An der Entscheidung von Schiedsrichter Florian Badstübner gab es keine Zweifel.

Für Can ist der Platzverweis besonders bitter. Denn der deutsche EM-Teilnehmer hatte in den vergangenen Wochen bereits viel Kritik einstecken müssen, vor allem die Dortmunder Fans gingen mit ihrem Spielführer hart ins Gericht. Nach zuletzt stabilen Auftritten gegen Leipzig und Graz ist der Feldverweis in Mainz ein bitterer Rückschlag, den sich der 30-Jährige selbst einbrockte.

BVB-Fans nach Platzwerweis wütend auf Can

In den sozialen Medien reagieren die Fans von Borussia Dortmund derweil deutlich auf die Unterzahl ihrer Mannschaft in Mainz. So fragt ein Anhänger ungläubig auf „X“ (ehemals Twitter): „Warum geht er so rein?“. Andere urteilen im Eifer des Gefechts deutlich emotionaler und gehen teilweise ein ganzes Stück zu weit. „Schmeißt den Can endlich raus“, fordert ein User. Ein anderer fragt: „Wie kann man so blöd sein?“. Und wieder ein anderer schreibt: „Bekloppter gehts nicht!“.

Mit dem Platzverweis dürfte Can seinem Trainer nun einige Sorgenfalten mehr beschert haben, vor allem im Hinblick auf die Personalsituation. Der 30-Jährige kam zuletzt aus Mangel an Alternativen auf der für ihn ungewohnten Innenverteidigerposition zum Einsatz. Dort gehen Sahin jetzt mehr und mehr die Spieler aus.