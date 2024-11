Borussia Dortmund: Haller-Desaster! War’s das bald endgültig?

Er hat Borussia Dortmund kurz vor dem Ende des Transferfensters verlassen – allerdings auf Leihbasis: Die Rede ist von Sebastien Haller, der sich für die restliche Saison dem spanischen Erstligisten CD Leganes angeschlossen hat.

Bislang ist es eine mehr als nur enttäuschende Leihe für den Angreifer. Auch in Spanien muss Haller Rückschläge einstecken, wie schon in den vergangenen zwei Jahren bei Borussia Dortmund. Dies könnte Auswirkungen auf seine Zukunft beim BVB haben.

Borussia Dortmund: Haller-Leihe ein Desaster

Weil Borussia Dortmund mit Serhou Guirassy und Maximilian Beier zwei Stürmer verpflichtete, waren unter Cheftrainer Nuri Sahin kaum Einsätze für Sebastien Haller drin. Noch am Deadline Day verlieh ihn der BVB an Aufsteiger CD Leganes in der Hoffnung, dass der Angreifer dort wieder zu seiner Top-Form findet.

Nun sind einige Monate vergangenen und die Leihe ist aktuell kein großer Erfolg für alle Beteiligten. Haller pendelte zuletzt zwischen Bank und Startelf, konnte kein einziges Tor erzielen oder vorbereiten. Es läuft auch in Spanien einfach nicht für den 30-jährigen Ivorer.

Und nun kommt auch noch das. Am vergangenen Wochenende musste Haller aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausieren und zusehen, wie seine Mannschaft gegen den FC Girona knapp mit 3:4 verlor. Es ist aktuell noch unklar, wie lange der Stürmer ausfällt, was seine Situation nicht besser macht.

Keine BVB-Zukunft?

Bis zum Saisonende hätte Haller noch Zeit, sich bei Leganes zu beweisen. Schließlich schaut auch Borussia Dortmund genau hin. Aktuell sieht es jedoch so aus, als hätte der Offensivspieler keine sportliche Perspektive bei den Schwarzgelben und könnte sogar im kommenden Sommer den Verein verlassen.

Geplant war ursprünglich, dass Haller sogar in der vergangenen Transferperiode verkauft wird, dazu kam es allerdings nicht. Der nächste Versuch könnte dann im Sommer 2025 folgen. Haller hat nämlich noch einen Vertrag bis 2026 und könnte den Dortmundern immerhin noch eine Ablöse einbringen.