Borussia Dortmund: Sahin-Enthüllung zu BVB-Star – „Habe ich ihm klar gesagt“

Es geht doch! Nach herben Niederlagen in der vergangenen Woche folgte für Borussia Dortmund jetzt der zweite Sieg in Folge. Nach dem 2:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga folgte ein wichtiger 1:0-Erfolg gegen Sturm Graz in der Champions League. Der Mann des Abends: Donyell Malen.

Der Niederländer steht bei Borussia Dortmund aktuell auch im Fokus. Gerüchte über einen Abgang bestimmen die Schlagzeilen. Beim BVB ist man nämlich überhaupt nicht mit ihm zufrieden. Cheftrainer Nuri Sahin packte jetzt sogar über ein Gespräch mit Malen aus.

Borussia Dortmund: Sahin-Ansage an Malen

Erst in der 67. Minute wurde Donyell Malen eingewechselt. Aus der Startelf wurde de 25-Jährige zuletzt verdrängt, weil er keine guten Leistungen zeigte. In der Champions League bescherte er Borussia Dortmund jetzt drei wichtige Punkte, als er in der 85. Minute gegen Sturm Graz den einzigen Treffer des Tages erzielte.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Sahin spricht brutal offen – „Macht was mit einem Menschen“

Nach dem Spiel äußerte sich Nuri Sahin zu einem Schützling und erklärte, dass er sich Malen zur Brust genommen habe. „Wir hatten vor ein paar Tagen ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich war nicht zufrieden mit seiner Leistung gegen Wolfsburg und das habe ich ihm auch klar gesagt“, so der BVB-Coach.

Vor allem beim DFB-Pokal-Aus gegen Wolfsburg enttäuschte Malen auf ganzer Spur. Die Konsequenz gab es dann darauf. Wie schon gegen Graz kam der Nationalspieler gegen Leipzig von der Bank ins Spiel.

„Er weiß, wo er gerade dran ist“

„Dony hat das mit dem Trainer genau besprochen. Er weiß, wo er gerade dran ist“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Sieg gegen Graz. Sahin hob indes neben Malens Tor für Borussia Dortmund auch noch eine starke Defensivaktion des niederländischen Nationalspielers in der Nachspielzeit hervor.

Mehr Nachrichten für dich:

„Als er im eigenen Sechzehner den Ball klärt, das ist der Dony, den ich sehen will und da hat er uns heute gezeigt, dass er das auch will und dann wird er auch belohnt mit einem Tor“, freut sich der BVB-Coach. Nun hoffen die Schwarzgelben, dass der Offensivspieler weiterhin überzeugen kann.