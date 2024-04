Gladbach – Borussia Dortmund: Fans schäumen vor Wut! BVB-Star kriegt sein Fett weg

Total-Ausfälle? Kommen beim BVB (viel zu oft) vor. Bei Gladbach – Borussia Dortmund erwischte Karim Adeyemi einen komplett gebrauchten Tag.

Dabei trieb er die Fans zur Weißglut. Am Ende einer äußerst dürftigen ersten Halbzeit holte er sich eine völlig unnötige fünfte Gelbe Karte ab. Doch damit war das Desaster noch nicht vorbei. Am Ende flog Adeyemi wegen einer weiteren Unnötigkeit sogar noch vom Platz – und verließ ihn grinsend.

Gladbach – Borussia Dortmund: Adeyemi fliegt und grinst

In seinen knapp zwei Jahren beim BVB ist Karim Adeyemi Licht und Schatten. In der Fast-Meister-Rückrunde überstrahlte er alle, davor und danach blieb er vieles schuldig. Hinzu kommt seine kritisch beäugte Beziehung zu Rapperin Loredana, sein hart erarbeiteter Ruf als Schwalbenkönig und Vorwürfe mangelnder professioneller Einstellung.

+++ Borussia Dortmund: Fans in Angst – CL-Desaster nicht mehr abzuwenden? +++

Für seine Kritiker sollte Gladbach – Borussia Dortmund ein Quell neuer Argumente werden. Im Traditionsduell lieferte Adeyemi eine grausige erste Halbzeit ab, nahm kaum am Spiel teil und holte sich kurz vor dem Pausenpfiff auch noch eine völlig unnötige Gelbe Karte ab.

Er zog Franck Honorat so lange am Trikot, bis Schiedsrichter Florian Badstübner nicht mehr anders konnte, als ihn zu verwarnen. Doof genug – wäre es nicht obendrein die fünfte Gelbe und damit eine Sperre im Topspiel gegen Bayer Leverkusen.

Platzverweis sorgt für Fan-Wut

Doch auch das sollte es noch nicht gewesen sein. Zur Pause wechselte Trainer Edin Terzic Donyell Malen ein, nahm dafür statt Adeyemi Jamie Bynoe-Gittens runter – und sollte das schon bald bereuen. Seine schwache Leistung krönte Adeyemi mit einer weiteren unnötigen Aktion. Seiner letzten an diesem Tag. In der 55. Minute sah er für ein weiteres Trikotziehen, diesmal gegen Stefan Lainer, die Ampelkarte. Der BVB bei Gladbach – Borussia Dortmund in Unterzahl – und das bei einer knappen 2:1-Führung.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Der unnötige Platzverweis regte viele BVB-Fans tierisch auf. Weitere Hutschnüre platzten, als Karim Adeyemi auch noch grinsend vom Platz ging. Womöglich war es das Unverständnis über die eigenen Aktionen. Es sah jedoch aus wie eine gehörige Portion „Scheißegal“. Die Fans wurden fuchsteufelswild:

„Selten so eine dumme Rot-Gelbe Karte gesehen…“

„Wie kann man so sein?! dann auch noch grinsend rausgehen.“

„Ich halte nichts davon, einzelne Spieler zu kritisieren. Aber bei Adeyemi ist das Maß nun voll.“

„Adeyemi lacht nach zwei solchen Dingern noch. Brennt dir eigentlich der Helm? Wir spielen um die CL und du holst dir so zwei Witzkarten ab.“

Mehr News:

Gegen Bayer Leverkusen fehlt Karim Adeyemi dem BVB nun also genauso wie in den letzten 40 Minuten bei Gladbach – Borussia Dortmund. Obendrein darf er nach dem Absitzen seiner Gelb-Rot-Sperre wieder bangen. Bei der nächsten Verwarnung gibt es nämlich die Gelbsperre trotzdem.