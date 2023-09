Freiburg – Borussia Dortmund: BVB-Star kassiert Ohrfeige – diese Terzic-Entscheidung hat gesessen

Youssoufa Moukoko hat beim BVB derzeit einen schweren Stand. Erst hängt er hinter Sebastien Haller fest, dann wird ihm mit Niclas Füllkrug ein weiterer Stürmer direkt vor die Nase gesetzt. Dennoch dürfte sich das Juwel vor Freiburg – Borussia Dortmund beste Chancen auf einen Platz in der Startelf ausgerechnet haben (hier mehr).

Doch die wurden brutal enttäuscht. Trotz Problemen der beiden Sturm-Konkurrenten setzte Edin Terzic Youssoufa Moukoko auch bei Freiburg – Dortmund auf die Bank. Für den BVB-Youngster ein weiterer Schlag ins Gesicht.

Freiburg – Borussia Dortmund: Moukoko schmort wieder auf der Bank

„Wann, wenn nicht heute?“, könnte sich Moukoko gedacht haben, als er am Samstag vor dem Auswärtsspiel in Freiburg aufwachte. Seit fast acht Monaten hat er beim BVB nicht mehr in der Startelf gestanden. Nun sollte es endlich wieder soweit sein.

Die Chancen standen gut. Niclas Füllkrug hatte sich in der Länderspielpause mit einer Muskelverletzung herumgeschlagen, war gerade so in den Kader gerutscht und stand für die Anfangsformation nicht zur Debatte. Sebastien Haller hat in der neuen Saison noch arge Probleme, ist weit von seiner Top-Form entfernt und war zudem erst am Donnerstag als einer der letzten BVB-Spieler von der Nationalelf zurückgekehrt.

Terzic lässt BVB-Juwel schmoren

Obendrein hatte Moukoko selbst Eigenwerbung betrieben, das Länderspiel mit Deutschlands U21 gegen den Kosovo (3:0) per Doppelpack fast im Alleingang entschieden. Doch das alles half nichts. Selbst diesmal waren die Hoffnungen von Moukoko vergebens. Auch bei Freiburg – Dortmund setzte Edin Terzic ihn auf die Bank, wieder startete Haller. „Was hat Moukoko wohl verbrochen?“, fragten sich die Fans im Netz. „Was genau muss Mouki eigentlich tun, um spielen zu dürfen?“

Diese Frage stellt sich der Youngster womöglich auch. Nach zähem Ringen hatte er erst zu Jahresbeginn seinen Vertrag in Dortmund langfristig verlängert. Seither schmort er in jedem Spiel zunächst auf der Bank, darf bestenfalls in der Schlussphase ran. Ein einziges Tor ist ihm dieses Jahr bislang gelungen.