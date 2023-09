Borussia Dortmund: Überraschende Wende? Plötzlich könnte Terzic zu DIESEM Plan greifen

Um bei Borussia Dortmund die Wende zu schaffen, könnte Trainer Edin Terzic zu einem überraschenden Kniff greifen. Zwar hat der BVB in dieser Saison noch kein Spiel verloren, glücklich ist man bei den Schwarz-Gelben trotzdem nicht.

Ideenlose Auftritte, wackelige Spieler gegen Abstiegskandidaten – Borussia Dortmund steuert erneut auf eine unbefriedigende Hinrunde zu. Ein Spieler durfte bisher noch fast gar nicht helfen, das Ruder herumzureißen. Das könnte sich jetzt ändern.

Borussia Dortmund: Brenzlige Lage

Er galt als Super-Talent, brach etliche Rekorde, avancierte zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Geschichte. Doch seit einiger Zeit tritt Youssoufa Moukoko auf der Stelle. Zahlreiche Verletzungen warfen ihn zurück. Auch wirkt es noch immer so, als habe er sich noch nicht gänzlich an den Herrenbereich anpassen können.

++ Bittere Nachricht für BVB-Star – trotz Erfolg droht das Aus ++

In dieser Saison stand er noch kein einziges Mal in der Startelf. Gegen Köln durfte er am ersten Spieltag immerhin 31 Minuten ran. Gegen Bochum und Heidenheim kamen insgesamt nur noch zehn weitere Minuten hinzu.

Dann verpflichtete Borussia Dortmund auch Niclas Füllkrug und plötzlich war er nur noch Stürmer Nummer 3! Von Missmut und Zoff-Potential war zu hören. Gegen den SC Freiburg könnte sich das Blatt allerdings wenden. Bekommt er seine große Chance?

Probleme beim BVB

Das liegt daran, dass Neuzugang Füllkrug weiterhin eine Verletzung mit sich herumträgt. Ob er überhaupt spielen kann, ist fraglich. Zudem kam Sebastien Haller erst am Donnerstag von seiner Länderspielreise mit der Elfenbeinküste zurück, wie die „Bild“ berichtet.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Hinter ihm liegt eine kräftezehrende Reise. Zudem konnte auch er bisher keinen Treffer in der Bundesliga erzielen. Möglich also, dass Terzic Moukoko im nächsten Spiel reinwirft und auf seinen Torriecher hofft.

Borussia Dortmund: Vertrauen getankt

Zudem tankte der Youngster bei den Länderspielen der U21-Nationalmannschaft Vertrauen. Im Spiel gegen den Kosovo erzielte er einen Doppelpack. Jetzt will er auch für den BVB wieder treffen.