Borussia Dortmund brodelt – lässt der BVB diesen Zoff jetzt eskalieren?

Zwischen Borussia Dortmund und dem DFB schwelt ein Streit. Trainer, Spieler, Fans – alle beschweren sich über die USA-Reise der Nationalmannschaft und befürchten einen massiven negativen Einfluss auf die Bundesliga.

Dass Borussia Dortmund Jetlag-geplagt nur einen Tag nach der Rückreise gegen Werder Bremen antreten soll, sieht der Klub nicht ein. Alle Versuche, das Problem zu lösen, scheinen gescheitert. Geht der BVB nun einen drastischen Schritt und lässt den Zoff eskalieren?

Borussia Dortmund: Länderspiel-Zoff geht weiter

Eigentlich ist der BVB stolz auf seine vielen deutsche Nationalspieler. Doch mit Blick auf die nächste Länderspielpause würden die Dortmunder sich wünschen, keinen einzigen DFB-Star im Kader zu haben. Für Mitte Oktober hat der Verband eine Amerika-Reise mit Testspielen gegen USA und Mexiko geplant. Die passt der Borussia aber überhaupt nicht.

Nur einen Tag nach der Rückkehr steht das Heimspiel gegen Werder Bremen (20. Oktober) an. Unweigerlich hätten Reisestrapazen und Jetlag Einfluss auf Leistungsfähigkeit und Verletzungsanfälligkeit der BVB-Nationalspieler. Und davon gibt es nicht wenige. Mit Niklas Süle, Julian Brandt, Nico Schlotterbeck, Emre Can, Felix Nmecha, Niklas Füllkrug und Youssoufa Moukoko könnten bis zu sieben teils wichtige Spieler betroffen sein.

Verweigert der BVB die Abstellung?

Die DFB-Planungen sorgen für Unmut. Mehrfach hatten Edin Terzic und Sebastian Kehl bereits öffentlich ihre Meinung zur USA-Reise kundgetan. Zuletzt übte auch Niklas Süle öffentliche Kritik. In Gesprächen mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler sollte eine Lösung gefunden werden. Doch die ist nicht in Sicht. Eine Verlegung des BVB-Spiels scheiterte am Veto von DAZN. Der Streamingdienst will auf das Freitagsspiel nicht verzichten. Der Sonntag kommt für den BVB nicht infrage, weil schon am folgenden Dienstag das wichtige Champions-League-Spiel bei Newcastle United ansteht.

Bleibt Borussia Dortmund nur der saure Apfel? Nein. Viele Fans fordern bereits, Dortmund solle die Notbremse ziehen und die Abstellung seiner Spieler für die Länderspiele verweigern. Das käme einer Eskalation des Streits gleich, denn eigentlich besteht eine Abstellungspflicht. Die Nationalspieler beim BVB dürften ebenfalls nicht begeistert sein. Für einen Platz im Kader bei der Heim-EM wäre das sicher nicht förderlich.