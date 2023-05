Augsburg – Dortmund: Ohne Bellingham – geht DIESER Terzic-Plan jetzt auf?

Der Schock beim BVB sitzt tief! Ohne Jude Bellingham müssen die Schwarzgelben bei Augsburg – Dortmund auskommen. Der Mittelfeldspieler fehlt aufgrund von Knieschmerzen ausgerechnet im wichtigen Auswärtsspiel.

Daher hat sich Cheftrainer Edin Terzic einen Plan zurechtgelegt. Bellingham wird er nicht eins zu eins ersetzen können, doch dafür sollen mehrere Spieler gleichzeitig sorgen. Mit einem Sieg gegen Augsburg kann Dortmund die Tabellenführung der Bundesliga übernehmen.

Augsburg – Dortmund: Ohne Bellingham

Spätestens am Samstag (20. Mai) zeigte es sich bei der Anreise des BVB, nun ist es offiziell: Jude Bellingham wird bei Augsburg – Dortmund nicht mitwirken können. Der britische Superstar fehlt wegen Kniebeschwerden. Wie schlimm diese sind, ist noch unklar. Ebenso, ob das Mittelfeldtalent am letzten Spieltag gegen Mainz dabei sein wird.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Fans voller Vorfreude! DARAUF warten sie seit Monaten

Doch der Fokus der Dortmunder liegt zunächst auf den 33. Spieltag beim FCA. Für die wichtige Partie muss Cheftrainer Edin Terzic umstellen. In der Verteidigung starten Marius Wolf, Niklas Süle, Mats Hummels und Julian Ryerson. Der Neuzugang übernimmt für Raphael Guerreiro auf der linken Abwehrseite. Dafür startet Guerreiro im Mittelfeld an der Seite von Julian Brandt und Emre Can.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorne sollen Donyell Malen, Karim Adeyemi und Sebastien Haller für die Tore und drei Punkte sorgen. Ein Sieg würde gleichzeitig die Tabellenführung der Dortmunder bedeuten, da der FC Bayern gegen RB Leipzig deutlich mit 1:3 verlor.

Geht dieser Plan auf?

Die Partie Augsburg – Dortmund wird die dritte in dieser Saison für den BVB sein ohne Jude Bellingham. Zuvor fehlte er beim 2:1-Sieg in Mainz aufgrund einer Gelbsperre und beim 1:1-Unentscheiden im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Kopenhagen (1:1).

Mehr News für dich:

Daher sind es die Schwarzgelben nicht gewohnt, ohne ihr Top-Talent zu spielen. Ob der Terzic-Plan mit Guerreiro im Mittelfeld gutgehen wird? Überraschenderweise sitzt dabei Marco Reus auf der Bank, der ebenfalls eine Option für das Mittelfeld gewesen wäre. Ebenso wie Gio Reyna. Außerdem ist auch erstmal Julien Duranville auf der Ersatzbank. Ob der Neuzugang zum Einsatz kommen wird, wird sich dann zeigen.